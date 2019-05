¿Señal? Macri pidió "una gran encuesta"...

Apurado por los tiempos que le marcó el explosivo lanzamiento de la fórmula en la que Cristina Fernández irá como vice de Alberto Fernández, pero también por las presiones internas desde radicales y hasta macristas reflexivos, el presidente resolvió en las últimas horas pedir "una gran encuesta a nivel nacional para conocer de última horneada las proyecciones hacia las PASO de agosto, la primera vuelta de octubre, y la eventual segunda vuelta de noviembre.

La novedad, todo un signo que fue revelado en dialogo informal a algunos periodistas por un encumbrado funcionario del gabinete, definiría un escenario que de a poco había comenzado a madurar: Mauricio Macri quiere ver los últimos números de las encuestas, en especial de esta mega muestra que acaba de reclamar, para tomar algún tipo de actitud directamente ligada a su futuro como candidato, o no.

¿Declinar su candidatura o reafirmarla, y en el primer caso reclamarle a María Eugenia Vidal que asuma esa responsabilidad como le sugieren desde el radicalismo? ¿Aceptaría por otra parte Macri después de leer esos números otra vía de acción como la de ir a una interna contra otra fórmula del espacio de Cambiemos?

"Mauricio pidió una gran encuesta nacional para saber donde está parado, por ahora es solo eso, no hay ninguna otra especulación y él sigue siendo el candidato de Cambiemos", dijo una fuente confiable de la Casa Rosada al tanto de la movida.

La candidatura presidencial de Macri ha sido tantas veces reafirmada en las últimas jornadas por el ala dura del macrismo, como tantas veces negada la posibilidad de que frente a hechos irrevocables el presidente se viese obligado a declinar esa postulacion y ceder su lugar a la gobernadora bonaerense.

La semana pasada el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, había asegurado que el macrismo no se cerrara al análisis de los hechos en torno a la candidatura de Macri y que "llegado el momento" el dilema de si Macri debe repensar esa postulación, el tema será abordado como corresponde en las reuniones de mesa chica y se supone que junto a los restantes socios de la coalición.

¿Llegó tal vez ese momento que habría disparado el lanzamiento de la formula Fernández-Fernández, o de las mayores chances que ahora se le adjudica a la tercera vía que encarna el peronismo de Alternativa Federal? El primer análisis que se escucha en despachos oficiales tiene que ver precisamente con aquel paso: es decir que Macri pasaría de ser un asiduo lector de encuestas que encargan sus equipos de comunicación, como también de los focus group que produce el equipo de Jaime Durán Barba, a pedir él mismo ser encuestado a nivel país para luego probablemente tomar una decisión.

La encuesta, estiman en aquellos despachos, estaría terminada para fines de la semana que viene y consultaría en general sobre todos los interrogantes. en especial, si como muchos en Cambiemos, especialmente en el radicalismo y el ala menos dura del macrismo, saber si la mala situación económica y las dificultades que encuentra el gobierno para salir de la crisis hacen que Macri "tire para abajo" la oferta del oficialismo, tal como se planteó horas atrás en importantes despachos de la ciudad de La Plata.

Todo pasa en medio de los cada vez más públicos reclamos del radicalismo para que Macri se baje de la candidatura y deje su lugar a Vidal, quien por su parte y hasta donde se conoce insiste en diálogos de última hora en que ella será candidata a la reelección en la provincia. Ocurre, no obstante, que también Vidal le ha dicho no una sino varias veces a sus colaboradores que ella "es un solado" del presidente, lo que llevaría a deducir que llegado ese caso extremo no desconocería el rol que le tocaría ocupar en la nueva estrategia.

"Vamos a esperar el resultado de la encuesta, y con esos datos en la mano el presidente va a resolver cual es el mejor camino para que este proceso siga otros cuatro años al frente de la Casa Rosada", insistió un confidente del primer piso de Balcarce 50.