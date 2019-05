Murió Peter Mayhew, el actor que interpretaba a Chewbacca en Star Wars

El actor Peter Mayhew falleció en las últimas horas a los 74 años tras una cirugía para mejorar su movilidad, ya que estaba en silla de ruedas.

Mayhew es famoso por interpretar a Chewbacca en la saga de Star Wars.

La familia de Peter comunicó la noticia a través de su cuenta de Twitter, en la que confirmaron que murió el 30 de abril en Texas.

El actor trabajaba en un hospital cuando George Lucas lo eligió para su filme de 1977, para el legendario personaje de Chewbacca.

En el comunicado expresaron: "La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter ha muerto. Nos dejó la tarde del 30 de abril. Peter era el hombre detrás de la máscara de Chewbacca en la trilogía original de Star Wars, en el episodio 3 de las precuelas y en la nueva trilogía".

"Luchó para dejar la silla de ruedas y poder ponerse de pie para interpretar a Chewbacca una vez más en Star Wars: The Force Awakens. También fue consultor en The Last Jedi en un esfuerzo para enseñarle a su sucesor. Puso su corazón y alma en el papel, y eso se mostró en cada escena de las películas", detallaron.

Informaron también que habrá un servicio funerario privado el 29 de junio, y hasta diciembre se realizará otro en Los Angeles, para que los fans puedan asistir. (Infobae y La Nueva.)