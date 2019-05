Duhalde dijo que se reencontró con Menem porque lo inspiraron palabras del Papa Francisco

El expresidente Eduardo Duhalde dijo hoy que siente "un gran afecto" por el senador nacional Carlos Menem y reveló que retomó su relación con él hace algunos años a partir de la inspiración que le produjeron las palabras del Papa Francisco.

"Tengo un gran cariño por Menem. Sé que fui un vicepresidente muy incómodo, que tuvimos muchas dificultades, pero eso es política y los sentimientos va por otro lado. Yo tengo un gran afecto por Carlos", dijo el bonaerense.

Al dar detalles del encuentro que mantuvo el pasado martes con el riojano, al conmemorarse 30 años del triunfo electoral del PJ en 1989, Duhalde manifestó: "Tenemos que hermanarnos los argentinos".

"Cuando el Papa (Francisco) dijo que teníamos que tratar de amigarnos con los que estábamos con problemas yo lo fui a ver, a él y a muchos amigos más", contó en declaraciones a La 990, al señalar que eso ocurrió hace algunos años.

El dirigente bonaerense precisó que "hace 2 años" que no veía a Menem y se pronunció a favor de mantener "buenas relaciones personales".

"A Menem lo vi un poco desganado. Lo invité a un asado pero me dijo que él no se mueve de ahí, así que me invitó a ir con 'Chiche '" Duhalde, señaló.

El exgobernador bonaerense afirmó que coincidió con Menem en que "cada día" la Argentina está "más desordenada y descontrolada y un país así no va para ningún lado y que hay mucha pelea". (NA)