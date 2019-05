Duhalde le recomendó a Macri que "no se presente"

El expresidente Eduardo Duhalde le recomendó hoy a Mauricio Macri que "no se presente" como candidato a la reelección porque, según evaluó "no le conviene a él, no le conviene a su partido y no le conviene a su vida hacer eso".

"Está terminando muy mal. Yo le aconsejaría que no se presente porque evidentemente las cosas le han ido muy mal. Sé que no está bien. Sería rarísimo que esté bien después de tantos líos que hay y problemas que tiene", afirmó Duhalde.

En declaraciones a la radio La990, el dirigente justicialista afirmó que Macri "tendría que dedicarse a otras cosas por ahora y buscar a ver quién lo puede reemplazar" como candidato presidencial.

"¿Cómo va a estar bien? Sería un infradotado si estuviera bien", agregó el expresidente, al ser consultado sobre la situación del primer mandatario. Duhalde, al opinar sobre la candidatura presidencial del líder de Cambiemos, indicó: "No le conviene a él, no le conviene al partido, no le conviene a su vida hacer eso". (NA)