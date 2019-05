Sebastián Pérez sacó los remos y se fue de Neuquén con una sonrisa

Con el modo “supervivencia” activado, el bahiense Sebastián Pérez (Onix) cambió su imagen y cerró decorosamente un obstaculizado fin de semana en Parque Centenario de Neuquén, sede de la cuarta fecha del año del Turismo Nacional.

Apelando a la dosis justa de acelerador, el local logró sortear las distintas adversidades y remontar desde el 33° cajón de partida (por un toque debió abandonar en la segunda serie del sábado) hasta el 11° puesto, en la final de la Clase 2 ganada por Gastón Iansa (Kinetic).

“Fue una carrera durísima. El auto no tenía buen ritmo, porque tras el toque de la serie la suspensión quedó muy torcida. Corrí de forma inteligente, intentando avanzar y cuidando todo. Por cómo venía el fin de semana, el resultado es muy bueno”, resumió Seba, 6° en el campeonato a 42 puntos de Ever Franetovich (Palio).

Quien también cumplió un buen papel fue el pigüense Fernando Gómez Fredes (208), 13° en la caótica prueba central (tuvo tres neutralizaciones con auto de seguridad), logrando así completar su primera carrera tras el retorno en San Juan.

Distinta suerte corrió para el tornquistense Juan Ignacio Torres (Corsa), a priori el principal referente de la región en la divisional, quien debió abandonar en la séptima vuelta tras el duro toque que le propinó Juan Ignacio Canela (Etios).

No varió mucho la tónica en la divisional mayor, donde lamentablemente el bahiense Juan Pipkin (Cruze) y el villalonguense Adrián Percaz (Focus) vieron frustradas sus posibilidades de cruzar la meta y realizar una buena cosecha de puntos.

El ex subcampeón de Clase 3, tercero en la segunda serie, transitaba 4° y con buen horizonte por delante, hasta que la rotura de un cable que alimenta de corriente al motor lo obligó a abandonar en la tercera vuelta de la final ganada por Leonel Pernía (Vento).

#CarrerasArgentinas | Una final de la #Clase3 emocionante del #TNenNeuquén🚥. Compartimos la última vuelta desde el Autódromo Parque Provincia del Neuquén con victoria de @leonelpernia.



Mirá la última vuelta y participá en nuestras redes. pic.twitter.com/sj9DS4Q3sH — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 12 de mayo de 2019

El Paisanito, por su parte (7° en la primera batería), también resultó víctima de la ingratitud de los fierros, cuando, en la décima vuelta, mientras circulaba 12°, el motor preparado por su padre Néstor en el taller familiar dijo basta.

Detrás del campeón, y completando el podio de la final, arribaron el misionero Carlos Okulovich (All New Civic) y Josito Di Palma (408). El líder del campeonato, por otra parte, es el rionegrino José Manuel Urcera (New Civic), con 102 puntos.

La próxima cita del Turismo Nacional, se llevará a cabo el 2 de junio en el Autódromo de Concordia (Entre Ríos).