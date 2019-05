“El que no tiene fuerza disponible, no tiene fuerza” (“Sobre la guerra”de Clausewitz y gerifaltes como Mao y Engels). El Presidente de Corea del Norte, Kim Jon, aprendió la lección. Don Aldo Trump creyó -a lo cowboys- que ese gordito pícnico solamente tenía fuegos de pirotecnia. Este le advirtió: "Si ponen la bota de un marine en tierra Siria, caerá una ojiva nuclear en Madison Square Garden”. Trump contestó: "Ahí van fragatas misilísticas para aleccionar a Corea”. Kim Jong lanzó un cohete de 4.000 km que pasó sobre Japón. Ergo: tenía fuerza disponible. Se retiró EE.UU. de Siria, se unieron en amistad ambas Coreas, Rusia y China generaron innumerables obras, la incluyeron a Corea en la Ruta de la Seda, el capanga Trump dice que aquel “gordito ridículo” es rubio, alto y de ojos celestes. Tenemos que volver a un tema de importancia suma: no hay palabras inocentes, no hay pequeñas causas penales, no hay países pequeños, el poder reside en aquel que tiene información.

Hace 10 años Londres, en un documento secreto, identificaba como las principales amenazas del orden publico a: terroristas, espías rusos y periodistas de investigación. Esta ultima,considerada como la mayor amenaza. Wikileaks lo publicó. En eso consiste la verdadera democracia según Asange: "en el derecho que tienen las personas de saber, desafiar y cuestionar al poder”. Por eso tras su detención y sentencia a siete meses de cárcel dictada esta semana en Londres, Asange expreso: "Esta es la ultima generación libre en el planeta”. Leni Reifensthal -amiga intima de Hitler-, cuyas películas ayudaron a Goebbel y al nazismo para ascender en Alemania- confesó que el contenido de sus películas lo hizo “cumpliendo órdenes de arriba”, pero también por el “vacío sumiso” del público: cuando las personas y en especial el periodismo y los intelectuales no se hacen preguntas serias, se vuelven sumisas y maleables. Entonces cualquier cosa puede pasar”.

En Alemania, pasó. En la Argentina esta a punto de pasar. Si no, explíquenme cómo puede ser que todo un pueblo consienta que lo nutran con mentiras por parte de un domador de reposeras que se autoproclama trabajador incansable, que esa “lección de vida” la mamó de su padre, al que hace un mes lo consideró partícipe de la delincuencia de la carterización de la obra publica, que aceptó el título de ingeniero que le regaló la UCA compensando la donación que Franco Macri hizo para construir todas las instalaciones de esa universidad que hoy -con su observatorio- es una piedra en el zapato, que alerta que si a él lo vuelven loco nos puede hacer mucho daño, que contradijo no una sino todas las promesas de campaña, y siga proponiéndose como la única vía, el único camino y nadie, absolutamente nadie, le exija un mandato revocatorio en urnas o en las calles.

La opción del ciudadano de a pie en la Argentina, es clara: "Vacío sumiso” -que siga encandilado con su estatura, sus ojos celestes,y sus cabellos rubios, aunque baile a disgusto de la “V”- o come de una vez por todas del fruto del árbol prohibido por el nuevo dios “mass media”, y se saca de encima de una vez y para siempre este “paraíso-garito”, a caballo de la verdad.