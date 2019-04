Comenzó el torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Vóleibol

Entre el sábado y domingo último se desarrolló la fecha inaugural del torneo Apertura, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

En la máxima categoría femenina, no hubo sorpresas y el campeón defensor Olimpo se impuso ante Tiro Federal por 3-0, con parciales de 25-19, 28-26 y 25-16.

En tanto, Liniers derrotó a Villa Mitre por igual marcador y tanteadores de 25-12, 25-16 y 25-14.

Por su parte, en mayores masculino, Liniers venció a Tiro Federal A por 3-1, con parciales de 22-25, 25-18, 25-23 y 25-22.

Además, Olimpo superó a Tiro Federal B por 3-0, con marcadores de 25-18, 25-12 y 25-15.

Hoy, desde las 20.30, se presentará el campeón defensor, Universitario A, midiéndose ante su homónimo B.

En menores

Estos fueron todos los resultados de las categorías formativas:

*Sábado en Olimpo: Tiro 1, Olimpo 2 (Sub 12 femenino), Olimpo 3, Tiro 0 (Sub 13 femenino); Olimpo 3, Tiro 2 (Sub 15 femenino) y Olimpo B 3, Universitario 1 (Sub 19 femenino).

*Domingo en Villa Mitre (Cancha 1): Liniers 2, Villa Mitre 3 (Sub 15 femenino); Villa Mitre 0, Olimpo 3 (Sub 17 femenino); Tiro 1, Universitario 3 (Sub 21 femenino) y Villa Mitre 0, Olimpo A 3 (Sub 19 femenino).

*Domingo en Villa Mitre (Cancha 2): Universitario 1, Olimpo 2 (Sub 18 B femenino); Espora de Punta Alta 2, Estudiantes 0 (Sub 18 B femenino); Espora 2, Villa Mitre 0 (Sub 16 B femenino); Tiro 2, Liniers 0 (Sub 18 B femenino); Espora 2, Universitario 0 (Sub 18 B femenino); Espora2, Olimpo A 1 (Sub 16 B femenino); Libertad 0, Estudiantes 2 (Sub 18 B femenino); Olimpo 1, Liniers 2 (Sub 18 B femenino) y Libertad 0, Tiro 2 (Sub 18 B femenino).

Maxi Voley

Estos fueron los resultados registrados de la tercera fecha del Maxi Voley femenino, en sus dos categorías:

*Primera Libre: Universitario 2, Tiro Federal 0 y Estudiantes 2, La Armonía 0. Posiciones Zona A: 1) Universitario, 12 puntos; 2) Dale Ve, 5; 3) Tiro, 3; 4) Puerto Belgrano, 1; 5) Liniers, La Esperanza y Sansinena, sin unidades. Posiciones Zona B; 1) Pun Ba, 6 puntos; 2) Estudiantes, 5; 3) Estrella y Fortín Club de Pedro Luro, 3; 5) UNS, 1 y 6) La Armonía y Libertad, sin unidades.

*Maxi: Pun Ba 2, Estrella 1; Tiro Federal 2, Estrella 0; Universitario 2, Libertad 0 y Sansinena 2, La Armonía 0. Posiciones: 1) Universitario y Tiro, 9 puntos; 3) Pun Ba, 8; 4) Ateneo y Estrella, 6; 6) Sansinena y Camelias, 3; 8) Libertad, 1 y 9) La Armonía y Olimpo, sin unidades.