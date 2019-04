Navegación, espectáculos y comidas en el Puerto Abierto

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



El próximo domingo, se abrirán nuevamente las puertas de la estación marítima Rosales en una jornada en la que se podrán disfrutar espectáculos, gastronomía, navegación y entretenimientos.

Se trata de una excusa para poder pisar y conocer el puerto local.

En la ocasión, se destacarán el patio de comidas, la venta de pescado fresco y stands de productores regionales, artesanos, instituciones y del sector productivo empresarial. También contará con la presencia de organismos provinciales y nacionales.

Para esta jornada, el municipio invitó a participar con un stand a todos los interesados, de 11 a 18.

Los gastronómicos, artesanos e instituciones relacionadas con el quehacer portuario tendrán tiempo para inscribirse y participar hasta el miércoles venidero.

Por otras consultas e informes sobre la próxima cita portuaria, los interesados tendrán que dirigirse a la Dirección de Turismo, ubicada en Avellaneda 660 (Terminal de Ómnibus), vía mail a turismo@rosalesmunicipio.gob.ar o a bien por teléfono al 02932-421595, de lunes a viernes, de 7 a 13.



El intendente Mariano Uset dijo que "no se quiere lo que no se conoce, ni se defiende lo que no se quiere. El objetivo final de esta segunda jornada es integrar al vecino rosaleño y al de la región con nuestro puerto comercial".

En tanto sostuvo que se están jugando horas vitales en lo que puede ser la autonomía del puerto, de acuerdo a lo adelantado en el inicio de sesiones del CD.

"Son más de cuatro décadas en las que se viene reclamando por esta autonomía con lo cual tenemos un enorme desafío de no defraudar a las generaciones que nos precedieron".



La tan ansiada autonomía económica, dijo el jefe comunal, permitirá el crecimiento de las inversiones en el puerto.

"Ya quedó demostrado que si es administrado desde la ciudad de La Plata, nuestro puerto no ha resultado favorecido en términos de infraestructura. Así, hoy, podemos ver dificultades con sistemas vitales para su funcionamiento. Se necesitan infraestructuras que lo harían mucho más atractivo para armadores e inversores".

"Si bien en esta gestión recuperamos buena parte de lo aportado al Fondo Portuario para la recuperación del camino, debemos reconocer que sigue siendo mucho más lo aportado al fondo que lo recaudado en las operaciones", manifestó.

Opciones

Uset expresó que "municipalización, agencia portuaria, agencia municipal y consorcio son algunas de las posibilidades que presentamos para lograr la autonomía económica y que incluye un importante grado de autonomía en las decisiones sobre las concesiones y permisos de uso. De estas opciones, se encuentra más avanzada la última".

"Todo esto será muy importante para hacerlo solos. El consorcio deberá estar formado por representantes de la Producción, del trabajo, del municipio y la Provincia".

"Deberá tener una diversidad de posturas que con la madurez necesaria llegarán a acordar las mejores decisiones para el crecimiento sostenible del puerto. De esta forma, quedará de manifiesto que cuando hablamos de trabajo podemos tener los consensos y madurez suficientes para el crecimiento del distrito y un aporte al crecimiento de la región".

Una parte de la historia, contada por el Archivo Histórico Municipal

* El 16 de noviembre de 1913, a raíz de una breve e inesperada afección cardíaca, falleció en Buenos Aires, Abel Julien Pagnard, el ingeniero francés que proyectó el puerto comercial de Punta Alta (Puerto Rosales) y quien fue su más grande impulsor.

* Por la Ley Nº 5574, del 15 de septiembre de 1908, el ingeniero Pagnard, nacido en Francia, obtuvo la concesión para la construcción de un puerto comercial en la desembocadura del Arroyo Pareja, en Puerto Belgrano.

* Era un ingeniero con vasta experiencia en la construcción portuaria. Se formó en la muy prestigiosa École Centrale des Arts et Manufactures de París.