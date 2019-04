Plantarán un cedro en honor a un médico de la ciudad

Mañana, a las 11, en Avellaneda y Fournier, compañeros del ex Colegio Nacional plantarán un árbol (cedro deodara) tal como describe el cartel instalado en el boulevard, espacio donde se construyó una cazuela donde hubo otro ejemplar de la misma especie.

En aquella oportunidad un grupo de vecinos decidió hacer un homenaje al médico del barrio Parque San Martín, doctor Alberto Corinaldesi, fallecido en 2006, pero lamentablemente el árbol no prosperó.

Coincidiendo esta fecha con la conmemoración del Día Mundial de la Salud, los amigos y compañeros de la Promoción 1962 se reunirán para plantar nuevamente un cedro, al que se comprometen a cuidar.

"Chiquito", como llamaban a Alberto los más allegados, fue una persona muy singular, siempre optimista tanto en su adolescencia como en su adultez. Cosechó muchos amigos dentro de su profesión y fuera de ella, tal es así que aún hoy se lo recuerda con mucho cariño y respeto.

Se fue a muy temprana edad dejando en sus dos hijos, Federico e Ignacio, su simiente.

Harán extensivo este sencillo homenaje a todos los médicos y profesionales de la medicina de nuestra ciudad, a los actuales y los que ya no están.