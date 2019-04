Moyano: "El paro no puede demorarse mucho más"

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó hoy que la convocatoria a un paro general "no puede demorarse mucho más", y estimó que la medida de fuerza "puede ser en el mes de abril", pese a que "en algunos casos" los dirigentes sindicales "se hagan los distraídos".

"La marcha de ayer fue una demostración clara de la disconformidad que hay en la gente de trabajo, los pequeños y medianos comercios. Es muy poco el porcentaje de gente que se puede sentir conforme con un gobierno que da más miseria, desocupación y pobreza", dijo Moyano en declaraciones a El Destape Radio.

El dirigente camionero dijo que el gobierno nacional "tendría que prestarle atención a los reclamos de la gente y que no se someta permanentemente al Fondo Monetario Internacional, como está haciendo".

Sobre la convocatoria a un paro de actividades, Moyano indicó que "todavía no hay una fecha exacta, pero se está discutiendo", y consideró que "no puede demorarse mucho tiempo porque la situación ya no se soporta más".

"La medida (de fuerza) se va a adoptar, a pesar de que dirigentes en algunos casos se hacen los distraídos. La gente está presionando para que tomen una decisión y hagamos escuchar la voz de protesta", agregó.

En tanto, estimó -como una posibilidad- que la medida de fuerza "puede ser en el mes de abril".

Por otra parte, Moyano fue consultado sobre la denuncia del juez de Avellaneda Luis Carzoglio, quien contó sobre las presiones de dos agentes enviados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el marco de la causa que investiga la presunta asociación ilícita de Pablo Moyano con la barra brava de Independiente.

"Se confirmó algo que ya veníamos denunciando. El Gobierno está permanentemente con los aprietes y las falsas denuncias. Muestra claramente la degradación total que vive el país en materia de justicia y gobierno. En cualquier país normal esto tendría mucha más repercusión", concluyó. (Télam)