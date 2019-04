Precios esenciales: "El programa está empezando a funcionar en forma plena"

El ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, reafirmó hoy que el programa precios esenciales "está ya empezando a funcionar en forma plena", al tiempo que dijo que "hay casi un 90 por ciento de los productos" que ya están en las góndolas de los supermercados.

"El programa está ya empezando a funcionar en forma plena. Hay casi un 90 por ciento cubierto de lo que son los productos y dentro de los productos, los que hoy no están no es por un problema de cadena logística, sino por un problema de producción. Hay cuatro o cinco productos que hoy están en proceso de producción y todavía no llegaron a las góndolas", explicó en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Además, el ministro sostuvo que el programa (que incluye 64 productos con precios congelados por seis meses) "sirve más como una política de ingresos para mejorar la capacidad de compra de los trabajadores y de la población".

Sica apuntó que "se tomó una subcanasta dentro de 'precios cuidados' de 'productos esenciales' que van sobre la canasta básica y lo que que se genera es una mejora y un alivio en lo que es el poder de compra de la población".

En paralelo, aclaró que "el programa -lanzado el miércoles pasado- estaba funcionando desde la semana pasada y a partir de hoy lo hacemos más operativo".

"Esta mañana temprano hemos hecho un relevamiento y durante estas semanas vamos a hacer relevamientos semanales para ver cómo está el cumplimiento", aseguró Sica. (Télam)