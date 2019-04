Entusiasmo, compromiso y alegría en un trabajo productivo

Natalia Miguel

El amplio predio de Montes Frutales es el escenario para una gratificante tarea que desarrollan los concurrentes del Centro Integral del Discapacitado y que se extiende mucho más allá de la nobleza de sembrar especies y cosechar frutos. En esta misión se ponen en juego otras acciones, como el compromiso de preservar los ejemplares, el entusiasmo diario de regarlos y cuidarlos, y de utilizar de la mejor manera los frutos que de allí se obtienen, sabiendo que luego elaborarán ricas mermeladas artesanales para poner a la venta en el local comercial de la institución, en Roca 237.

El trabajo se inició a partir de un convenio entre Cindi y la Base Naval Puerto Belgrano, que incluye además el uso de las instalaciones del Hípico, donde llevan adelante clases de equinoterapia.

Ahora, en los Montes Frutales los asistentes al Centro bautizaron a cada una de las plantas con sus propios nombres y apellidos. Ese singular acto causó una gran alegría en los chicos, sentimiento que compartieron con parte del equipo técnico y de la comisión directiva que estuvo presente en el lugar, al igual que representantes de la Armada.

Además de recorrer el espacio de trabajo al aire libre, se compartió un almuerzo y se aprovechó para inaugurar un inmueble que fue construido con el propósito de brindar un servicio cómodo a los jóvenes que a diario efectúan su cometido.



Expectativas

Laura Maulión, directora del Centro de Día, dijo que "se van logrando pasos muy importantes. Empezó como una prueba y dio muchísimos frutos. Ahora le pusimos a cada árbol frutal el nombre de cada uno de los concurrentes".

"Ellos asisten a Montes Frutales a trabajar y la verdad es que lo hacen con mucho placer y alegría, al aire libre. El lugar es fantástico y tenemos que reconocer que la actividad superó nuestras expectativas".

"A los chicos les gusta mucho y seguimos apostando a más y mejorando lo que tenemos. Esta propuesta es una de las que se desarrolla en la Base Naval. Y la otra, que está funcionando muy bien es equinoterapia".

En tanto María Rosa Salmeri, directora del Taller Protegido, sostuvo que "aprovechamos todo el predio y los días que está más fresco podemos hacer otro tipo de trabajo con los cultivos adentro del nuevo recinto, que quedó precioso y adaptado a las necesidades".

"Son actividades productivas. La pasan muy bien a diario. Y el fruto de las cosechas se ve plasmado en las mermeladas artesanales. Comparten todas estas tareas".

Por su parte, Daniel Giunta, presidente de la comisión directiva, expresó que "pudimos firmar el convenio con la Armada para el uso de estas casi dos hectáreas donde los chicos plantaron su propio arbolito, lo cual tiene un importante significado".

"Lo que es Montes Frutales y equinoterapia ya están en marcha. Hay una tercera propuesta vinculada con la pileta, pero lo estamos viendo porque se deben atender otras necesidades. Por ahora, estamos todos muy conformes con lo logrado hasta la fecha", remarcó.

Al mismo tiempo, y recordando los momentos de crisis donde se hablaba del cierre de Cindi, Giunta dijo que "hace años no sabíamos si seguía la institución. Y gracias a la comisión anterior y a Daniel Waigel, todo pudo salir a flote. En la actualidad estamos como está el país, en una situación tirante pero de pie. Creo que no hay muchas instituciones en nuestro país que estén viviendo el presente que transita Cindi, con el personal, todas las actividades y lo más lindo, que puede ser disfrutado por los chicos. Se necesita el compromiso de todos. Debemos tirar para el mismo lado. De lo contrario, no funciona".