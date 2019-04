Bochas: encuentro regional de menores en Coronel Suárez

Donatella Levriero y Enzo Salvi, la pareja que jugará en Sub 15.

Una numerosa delegación de niños y jóvenes bochófilos de nuestra ciudad participará mañana, en Coronel Suárez, de un encuentro organizado por la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires.

"Arrimemos al Chico 2" es la denominación de estos torneos formativos -Zonales Provincial- totalmente gratuitos, reservado para las categorías Sub 9 (Mosquitos), Sub 12, Sub 15 y Parejas Mixtas.

Representando a Bahía Blanca, con Rodrigo Catini como jefe de la delegación, los equipos estarán conformados por Iara García-Joaquín Varela y Franco Del Moro-Camila Del Moro, ambas parejas para competir en la categoría Sub 12.

Iara García (jugadora de Bella Vista) y Facundo García también serán parte del combinado Sub 15, al igual que Enzo Salvi (Independencia) y Donatella Levriero (9 de Julio).

La delegación partirá mañana a las 7 y los partidos se iniciarán a las 10, en los escenarios de Blanco y Negro y Deportivo Sarmiento.