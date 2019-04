"Hoy la alternativa es Macri o Cristina, no hay lugar para terceras opciones"

"La Argentina necesita un pacto social y para eso se requiere una presidenta fuerte, que tenga la capacidad de armonizar el interés común. No veo a muchos dirigentes con el volumen intelectual y el peso político de Cristina".

El legislador porteño y dirigente del radicalismo K, Leandro Santoro, visitó hoy nuestra ciudad y en diálogo con La Nueva ratificó su apoyo a una eventual candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner.

"A partir de diciembre no solo se va a necesitar una persona con experiencia y conocimiento sino que además debe tener encarnadura en el pueblo para plantarse en el centro de la escena y arbitrar un acuerdo de precios, salarios, tipo de cambio, impuestos. El país necesita un presidente fuerte, un ministro de Economía heterodoxo y un jefe de Gabinete con mucha cintura", agregó.

Santoro vino a Bahía Blanca para participar de la charla "Democracia para siempre. Recordamos a Raúl Alfonsín", invitado por el espacio político que en nuestra ciudad tiene como referente a Federico Susbielles, senador provincial por Unidad Ciudadana.

--Supongamos que Cristina gana las elecciones, ¿qué es lo primero que debe hacer?

--Plantear una renegociación de la deuda porque hay vencimientos en dólares en el corto plazo que serán impagables. Por lo tanto, quizás haya que discutir esos plazos. Hace falta una heterodoxia responsable, no se puede hacer una locura pero tampoco pagar la deuda a costa del hambre de los argentinos.

--¿Qué sería una locura?

--Para contestar qué se debe hacer desde el 11 de diciembre hay que ser muy cuidadoso, porque hay que ver en qué condiciones se recibe el gobierno. No es lo mismo llegar con un dólar a 52 pesos que a 120. El tipo de cambio es la variable que explica muchos de los desequilibrios estructurales. La letra fina depende mucho del estado de situación con el que te toca asumir, aunque la idea es ir aflojando tensiones que perjudican a los sectores populares.

--¿Una candidatura de Cristina facilita o dificulta la unidad del peronismo ampliado, también llamado panperonismo?

--La facilita. Hoy la alternativa es Mauricio Macri o Cristina, no hay lugar para terceras opciones.

--¿Y cómo se imagina a Sergio Massa o Roberto Lavagna en ese contexto?

--En primer lugar, diría que no está claro qué van a hacer ellos, el Peronismo Federal hasta ahora fue bastante ambiguo. Massa no se pronunció sobre la posibilidad de hacer un acuerdo con el kirchnerismo y Lavagna plantea la unidad nacional pero no quiere meterse en Cambiemos ni discutir con nosotros porque considera que eso sería meterse en la grieta. Sin embargo, no tiene inconvenientes en incluir en su armado a Stolbizer, Duhalde, Barrionuevo, Alfonsín, Lifschitz, Picchetto. Insisto, yo creo que Argentina necesita un gran pacto social y ojalá estén Massa y Lavagna adentro.

Un verdadero plebiscito y el rol de la Justicia

"Las elecciones plebiscitan un modelo de país. Uno no sabe a cuánto va a estar el tipo de cambio o en qué condiciones tiene que renegociar la deuda, pero está claro que Cristina representa un modelo que apunta a la producción, el consumo, la inclusión social y el fortalecimiento del mercado interno. Macri, a la especulación financiera. Esto se lo advertimos en 2015 a la población porque ya sabíamos que iba a suceder".

--¿Cómo pueden influir las causas judiciales contra la ex presidenta y varios de sus funcionarios en el proceso electoral?

--La gente ya es consciente del papel que juega la Justicia en el armado del poder de la Argentina. Basta ver la causa D'Alessio a cargo del doctor Ramos Padilla para observar que hay una especie de troika entre sectores de la Justicia, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación para tratar de condicionar a los poderes de la democracia. Y, en algunos casos, para hacer guita entre ellos. De las declaraciones de D'Alessio se desprenden un montón de operaciones que aseveran esto. Mi opinión es que todas las causas en curso tienen que continuar durante el próximo gobierno, pero hay que actuar con la Constitución en la mano. Lo que no puede ocurrir es el abuso de la prisión preventiva, las declaraciones de falsos abogados, la utilización de la ley del arrepentido para extorsionar a los investigados. Si eso está ocurriendo es porque el actual gobierno quiere que suceda.