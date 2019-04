Con la inauguración de dos empresas se crearon 170 fuentes de trabajo en Bahía

Con la presencia del intendente Héctor Gay, y en el marco del desarrollo de las energías renovables en la región, quedaron inauguradas hoy en nuestra ciudad la planta operativa de la empresa Prear Pretensados Argentinos y el Centro de Capacitación de Vestas.

Entre ambas empresas, que se radicaron en el Parque Industrial, generaron alrededor de 170 nuevos puestos de trabajo.

“Cuando uno habla de la revolución de las energías renovables, es ésto. La creación de una matriz energética que cambiará el futuro del país y las fuentes laborales que se generan a su alrededor. Bahía Blanca cuenta con la capacidad técnica y logística puede albergar emprendimientos muy interesantes”, resumió el intendente Héctor Gay.

También el director de Estudios Económicos y Regulatorios de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación valoró la importancia de los parques eólicos.

“La cadena de valor de las energías renovables sigue creciendo, a través del programa Renovar. Hoy en día existen 135 proyectos en marcha, de los cuales 23 están en Bahía Blanca y la zona. Esto indica que el 20 por ciento de la potencia energética del país está radicada en esta región y genera 9.500 empleos directos”, señaló Juan Prioletta.

Prear, cuyo emprendimiento necesita de 120 trabajadores y demandó una inversión aproximada de 3.5 millones de dólares, es una firma mendocina líder en la fabricación de elementos premoldeados y será la primera empresa del país que posibilite la construcción de la torres de los aerogeneradores mediante piezas de hormigón.

Cabe recordar que, hasta el momento, los parques eólicos que se montaron se han abastecido de torres metálicas, cuya materia prima se importa.

“Bahía nos abrió sus puertas para empezar a producir las torres de hormigón que necesitan los parques eólicos. Cada una de ellas tiene 120 metros de altura y, para que se tome dimensión del proyecto que encabezamos, con 120 operarios construimos una torre y media por semana. Cada una lleva 430 metros cúbicos de hormigón. Esta es la primer planta del país en fabricarlos y los trabajadores son casi todos locales, pero a ellos se suman los indirectos, ya que los proveedores son en su gran mayoría de la ciudad”, señaló el ingeniero Mauro Gallina, jefe de marketing de la firma.

En Bahía Blanca, Prear ya inició una operación para la construcción de torres de hormigón para el montaje de aerogeneradores provistos por la empresa alemana Nordex Windpower S.A y que se instalarán en la localidad de Torquist en el parque eólico Energética I.

En tanto, Vestas es una empresa danesa que fabrica, instala y brinda servicios para la generación eólica desde hace más de 40 años.

En su centro se capacitará a personal de toda Sudamérica y para este proyecto se emplearon más de 40 técnicos. Además, en nuestra ciudad, ya puso en funcionamiento el nodo de distribución de repuestos para el mantenimiento de todos los aerogeneradores que se están instalando en Argentina.

En la recorrida de presentación por las plantas también estuvieron presentes miembros del Ejecutivo y concejales de nuestra ciudad, como también Mariano Uset, jefe comunal de Coronel Rosales, además de diputados y senadores provinciales, representantes del Ministerio de Producción de Nación, del Ministerio de Producción de Provincia de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Energías Renovables de Nación y del Ente Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales.

