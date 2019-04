Mauro Altieri, parte 2: “Olimpo no estaba marcado para descender, ni loco creo en eso”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Ayer la primera parte, hoy la segunda, como para que al hincha de Olimpo no le falte nada. En cada pregunta (fueron 30 en total), el presidente Mauro Altieri dejó un título para esta nota. Creé que alguien hizo un “trabajito” en contra del conjunto aurinegro, se refirió a su relación con Alfredo Dagna y, a diferencia de los demás integrantes de su Comisión Directiva, aseguró que el descenso no fue responsabilidad exclusiva de la actual dirigencia. Imperdible.

16) —Que algo quede claro: ¿La idea para afrontar el próximo torneo Federal A es armar un equipo competitivo y volver a la B Nacional en un año?

— Tal cual. Hoy no contamos con un presupuesto acorde para ir en búsqueda de ese objetivo, pero lo vamos a tener que generar. Para que todos tengamos una buena convivencia y nos ilusionemos con hacer un buen torneo, habrá que gestionar, pedir, revolver; no sé, pero tenemos que retornar a la B Nacional. Tiempo tenemos y no hay escusas.

17) —-El Consejo Federal, en esta categoría, le aporta a los clubes casi 300.000 pesos por mes. ¿Cómo van a sobrevivir a esa situación?

—-Generando todo lo que esté a nuestro alcance para más y mejores ingresos. Tendríamos que concretar la venta de algún jugador.

18) —¿Recibieron alguna oferta por alguien?

—Sólo algunas consultas. Contamos con jugadores potables y que exceden el nivel del Federal A. Olimpo afrontó la B Nacional con chicos que recién ahora están adquiriendo la maduración necesaria como futbolistas. Tuvieron y tendrán que tener más roce y competencia, pero confío en que varios de ellos van a seguir creciendo para, en un futuro no muy lejano, triunfar en el fútbol nacional o internacional.

19) —¿Qué base del plantel se puede llegar a quedar para el próximo Federal A?

— Entre 12 y 15 jugadores. Salvo que les surja algo, los que tienen contrato (algunos hasta junio de 2021) deben continuar. Son los casos de Holgado, Villar, Ferreyra, Orozco, Lacunza, Graciani, Bruno Díaz, Lefiñir, Graciani, Coacci, Axel Rodríguez, Belleggia y Llambay.

“Después, tenemos la intención de que siga Gallegos y ya hablamos con David Vega para que continúe. Recibió algunos ofrecimientos, pero creo que la va a dar la prioridad a Olimpo. Vidal quedará libre porque nunca quiso firmar contrato y en junio caducan los vínculos de Argüello, Cattaneo, Salvador Sánchez, Iberbia y Lazo”.

20) —¿Coincidís con tus pares de la Comisión de que este descenso al Federal A es pura y exclusiva responsabilidad de esta dirigencia?

—No. Es una responsabilidad compartida. Armamos este plantel pensando en que se iban a suprimir los descensos, derivamos ingresos al pago de deudas heredadas y, cuando ya estaban los contratos confeccionados y firmados, sorpresivamente los descensos no desaparecieron.

21) —A ver... Días antes de que arranque el torneo, la mesa directiva de la B Nacional votó por dos descensos, uno del área Metropolitana y otro de la Interior. ¿Vos que elegiste?

—Voté para que no haya descensos. Hasta ahí todo bien, aunque después, y por imposición del ente rector de AFA debido a una queja de cuatro o cinco clubes ante la Superliga, se aprobó que haya dos descensos.

“Ese mandato llegó a la mesa de la B Nacional y se votó nominalmente entre los 25 elencos participantes. Tuvimos que respetar que haya dos descensos, pero con dos mociones: que sean uno de cada Zona (Metropolitana e Interior) o dos por promedio generales. Ganó la primera postura 13-12 porque Almagro se equivocó y con su sufragio apoyó a los del Interior. Olimpo estaba entre los 12 que perdieron, que eso quede claro.

“Nuestra idea original era armar un equipo competitivo, pero cuando se dijo que se sacaban los descensos, desviamos el foco de atención hacia otros agujeros que tenía el club y que tenían que ser cubiertos. Haber gastado plata en deudas y no haberla tenido para traer refuerzos de nivel y jerarquía fue crucial para terminar como terminamos”.

“El que creé que Altieri votó para que haya un descenso entre 11 equipos y uno entre 14, no me conoce. En un principio iban a ser 6 los descensos y estaban todos asustados. Después se habló de un torneo de transición, y entonces los clubes iban a poder refinanciar sus deudas y sanear sus economías. Y cuando estaba por empezar el torneo, los descensos bajaron de 6 a 0 y después de 0 a 2. Fue increíble, pero sucedió así.

22) —¿Seguís creyendo que hubo una mano negra en AFA para “mandar” a Olimpo al descenso?

—No. Sí creo que hubo gente que trabajó para que a Olimpo le vaya mal. No quiero hacer lo que no me gusta que me hagan. No me gusta referirme a una mano negra, no es una buena definición. Ojo, también creo que en ciertos partidos el equipo jugó mal y mereció perder, y a eso no hay con que darle.

“Olimpo tuvo rendimientos muy dispares hasta en un mismo partido. Y lo atribuyo a la juventud y a la falta de un líder natural. Tal vez ese líder terminó siendo De Iriondo, que no contaba con el tránsito y la experiencia necesaria como para que el equipo lo reconociera como tal. Vega es un líder positivo, pero desde la experiencia y no desde el punto de vista motivacional”.

“Sé que hay gente que pudo haber actuado en contra de Olimpo. Los árbitros nos perjudicaron, es cierto, aunque debemos reconocer que nosotros, los dirigentes, por inexperiencia no estuvimos atentos a distintos detalles que no se te pueden escapar. Y cuando vos no estás atento, está atento el otro. Es así”.

“Cuando empezamos a empaparnos de ciertos detalles, tuvimos la mejor receptividad de AFA, de los árbitros y de todos los estamentos con los que nos relacionamos. Lo tendríamos que haber hecho antes, es cierto, pero se dio así”.

23) —¿Olimpo estaba “marcado” para descender?

—Ni loco creo en eso. La AFA no marca a nadie. La AFA no es como piensan muchos, donde está todo arreglado. Es una entidad que va camino a un sana depuración. La gestión que se está llevando adelante en este momento, de reordenamiento, tiene que ver con todo este proceso de sanidad que se está generando en todos los estamentos y categorías.

“Aún con errores, el actual balance de AFA es fantástico. Está mucho mejor. Encaró la parte de juegos y sponsors virtuales, y la pegó. “Chiqui” Tapia y su grupo de trabajo se encontraron con una realidad complicada, y la están revirtiendo pasito a pasito”.

24) —¿Te molesta escuchar que los hinchas digan: “Olimpo se quedó sin peso en AFA”?

—Siempre fui bien atendido en AFA. Me pude haber equivocado, pero no por culpa de AFA sino mía.

“Reconocemos nuestros errores. Cuando arrancamos el campeonato, y al no haber descensos, contratamos un técnico (Darío Bonjour) sin experiencia, pero que era del club y que tenía el apoyo masivo de los hinchas para dirigir. Además de eso, el plantel era reducido, había muchos pibes y nunca hicimos pie. Y en ocasiones no nos anticipamos a las jugadas, arriesgadas o no, que sí hicieron otros. Eso, lamentablemente, forma parte del crecimiento como dirigentes.

“En AFA no pasan cosas raras. Te doy un ejemplo: Guillermo Raed es el presidente de Mitre de Santiago del Estero y es el vice tercero en AFA. A mi modo de ver es un dirigente ejemplar, con peso y referente en los medios y en las distintas medidas que toma AFA. En todo el torneo no recibió un penal a favor y quedó afuera del reducido por un punto. Podrían habrele tendido una manito, ¿o no? No veamos fantasmas donde no los hay”.

25) —¿Fue un error la contratación de Bonjour como DT?

—Me reservo la respuesta. Me hace responsable a mi de su salida y me “mató” en distintas entrevistas, pero no me importó en absoluto. Yo no estaba de acuerdo con que el sea el entrenador, pero tuve que respetar una decisión de Comisión Directiva, que por mayoría lo eligió. Sinceramente no tengo nada para reprocharle a Bonjour, que sacó 12 puntos, uno menos que Broggi.

“Es más, su contratación no parece un error. Lo que no entiendo de Bonjour es la bronca desmedida hacia a mi. Jamás tuve una mala relación con él y, cuando quedó cesanteado de su cargo, yo no estaba ni siquiera en la ciudad. No quiero faltarle el respeto a ningún ex jugador de Olimpo, pero se tomó tal decisión pensando en el bien del club, que en definitiva es más importante que Bonjour, Altieri o el que sea”.

26) —¿Cómo está tu relación con Dagna, quien en algún momento se iba a acercar para colaborar y no fue así?

—A Dagna le di la posibilidad de que se acerque como se la puedo dar a cualquier socio del club. Si él quería colaborar, yo no iba a tener problemas, y fue lo que manifesté. Fue un diálogo telefónico y nada más. No tengo una disputa personal con Dagna; no me interesa, solo quiero lo mejor para el club.

27) —¿Cómo sigue todo esto?

—Trabajando. Tratando de formar el mejor plantel posible porque la idea debe ser volver a la B Nacional. Estoy con todas las pilas puestas, esperando que las empresas de Bahía se den cuenta de lo importante que es para un club participar a nivel profesional. Olimpo necesita el apoyo de todos. Si vamos a seguir mirando hacia un costado, perfecto, pero después somos todos responsables.

“Es fácil culpar a esta comisión o a la anterior; eso no cuesta nada, pero hay muchos que en esta ciudad se benefician gracias al deporte y se hacen los tontos. El deporte es el vehículo fundamental para reconvertir socialmente situaciones de conflictos”.

28) —De ahora en más, y pensando en volver a la B Nacional, ¿van a poner el foco exclusivamente en el fútbol?

—Olimpo es un club de fútbol que debe tener otras actividades. Las subcomisiones deben trabajar para tener autonomía, porque los ingresos del fútbol deberán destinarse exclusivamente al fútbol.

“La estructura debe soportar la re adecuación de ingresos, y esa estructura es parte del fútbol. Las menores de AFA, que van a seguir compitiendo pese al descenso, tienen que ver con mantener la verdadera inversión del club, que son los chicos, y no los jugadores que vienen por un año y luego se van”.

29) —Tras el descenso, ¿se redujo la masa societaria?

—Bajó antes del descenso, producto de la morosidad, de la cuestión social complicada que atraviesa el país. Cuando implementamos el bono colaboración y le bajamos el precio a la entrada, la cancha volvió a estar como en las mejores épocas. Hoy hay entre 3000 y 4000 socios.

30) —¿Cómo están de sponsors y recursos?

—Al menos esperamos renovar los contratos, que vencen ahora en junio, de los que ya vienen trabajando con nosotros. No solo queremos que se vinculen con la estática, la camiseta o el pantalón, sino que formen parte de la renovación del club, es decir de las menores hacia arriba. Pretendemos encontrar en las principales empresas de la ciudad, vinculadas al polo y al puerto, la posibilidad de que colaboren para poder contar con mejores canchas y pisos para la práctica y la formación de juveniles.

“También existe una serie de canales masivos que se han abierto en redes, y que necesitan de algo más, de distintos negocios, y que no pasan por estar en un cartel o en una publicidad tradicional.

“Si siguen los mismos sponsors que tenemos, estaremos en condiciones de empezar el torneo, sin contar el dinero derivado de posibles ventas, de televisación, de masa societaria y de nuevas actividades que puedan generarse. Puede ser que se sume un sponsors muy importante del exterior, pero todavía no está cerrado”.

“Estoy muy ilusionado, con ganas de que empiece mañana el torneo; tengo sed de revancha. Sueño con que alguna vez los hinchas de Olimpo nos miremos a las caras y podamos festejar. No tolero mas la mala, vivir con tristeza, caliente... Me cansé.

Mirá el video: