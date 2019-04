Buscan a un camionero de Río Gallegos que viajaba desde Bahía a Corrientes

Una familia de Río Gallegos y autoridades de Santa Cruz activaron la búsqueda de Marcelo Bravo, un camionero local de 43 años que se comunicó por última vez el 19 de marzo último, mientras trasladaba una carga desde Bahía Blanca hasta Corrientes.

Un día antes el hombre "subió el último video" a su muro en Facebook cuando "iba pasando por el puente de Gualeguaychu, algo que siempre hacía, y el 20 a las 8.57 fue su última conexión de Whatsapp. De ahí se apagó el teléfono, no se supo nada más", informó su hermana, Graciela Bravo.

Según relató la mujer, Bravo es oriundo de Río Gallegos pero hace dos meses consiguió trabajo en Bahía Blanca para hacer viajes a Corrientes y Mendoza con carga de caños para cloacas.

"Pensamos que por ahí conoció a una chica o algo así, pero a mí me llama el jefe y me dice que encontraron el camión tirado en un baldío, cerca de un parque en Corrientes, que le avisaron y lo fue a buscar", relató.

Bravo dijo que según le contó el jefe de su hermano, cuando llegaron al lugar llamaron a la policía y un remisero se acercó y dijo que él lo había llevado hasta la terminal.

El dueño del camión, comentó, "dice que faltan 300.000 pesos, que había hecho la denuncia y que había contratado gente para encontrarlo, que supuestamente mi hermano estaba en El Dorado. Por eso la denuncia oficial en Río Gallegos la hicimos recién el 29 de marzo", explicó.

"Me llamaron de Corrientes y me dijeron que el teléfono de mi hermano fue atendido hoy por un hombre de El Dorado, Joaquín dijo que era, que había encontrado el chip en la ruta 1. Es todo muy raro, a veces está activo pero mi hermano no contesta", señaló.

Bravo dijo que también hoy se comunicó un compañero que vio el camión que manejaba su hermano cuando pasó el 25 de marzo por Bahía Blanca, y que "le parecía raro porque siempre se veían y encontraban por la ruta y no le contestaba".

El Ministerio de Desarrollo Social dispuso los teléfonos (02966) 405880 y 426753 por cualquier información para dar con el paradero del camionero Bravo, datos que la familia también espera recibir en el teléfono celular 2966 51-4270. (Télam)