Educación y producción para el crecimiento distrital

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



En los festejos por el centenario de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 "Almirante Ramón González Fernández", la Confederación General del Trabajo, subdelegación Punta Alta, y la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) llevaron adelante un encuentro denominado "Producción, Empleo y Educación, recursos estratégicos para un país marítimo".

La conferencia estuvo a cargo del licenciado Miguel Ángel Sánchez, actual vice presidente I de la ABIN.

En diálogo con La Nueva. dijo que "la idea es comprender las capacidades que tenemos en el distrito rosaleño y en la región. Fundamentalmente nos referimos a los recursos humanos, que son la clave, que se forman de manera constante. Entiendo que vale la pena y es necesario rescatarlos, destacarlos y valorarlos. Y a ello se suman los recursos no humanos que tenemos para avanzar y no sólo quedarnos en una crítica, en el epílogo de una crítica, enojo y rechazo, que es lógico y comprensible, pero que luego requiere hacer algo a favor de resolver los problemas".

En el caso puntual de Coronel Rosales, remarcó el puerto, la Base Naval, la Zona Franca, la ría y una serie de ventajas naturales y no naturales, que posicionan al distrito en un lugar distinto en comparación con los casi 140 partidos de la provincia y los 2.000 que conforman el país.



Desde su gestión municipal en el área de Producción y Educación, junto al ex intendente Jorge Izarra, Sánchez sostuvo que "en esa época comenzamos a vincular los temas de la educación y el empleo. Nació Zona Franca, la UPSO y otras propuestas con el puerto. Algunos proyectos crecieron y otros lamentablemente no".

"De todos modos, creo que tenemos que mirar para adelante, sabiendo que hoy tenemos casi el 48% de los niños y adolescentes de la Argentina en estado de pobreza. Estamos en un país con capacidad para alimentar a 400 millones de personas en el mundo y nosotros tenemos casi la mitad de la juventud en la pobreza. Es contradictorio. Por eso insisto en que no es buena la idea de criticar, sino mirar hacia lo que viene. Estamos llenos de diagnósticos, pero considero que el camino es solucionar algo. Y en Rosales y la región tenemos que avanzar en encontrar soluciones y ponerlas en marcha".

En cuanto al anuncio del intendente Mariano Uset sobre la autonomía económica de Puerto Rosales, indicó que "es un buen intento para alcanzar un consorcio, tal como apunta la Provincia. En mi opinión, la figura de consorcio de gestión es la mejor forma de manejar un puerto y el ámbito de Buenos Aires es el único que tiene esta opción".

"La figura es el continente y ahora hay que ver el contenido. Existen dos temas básicos y muy importantes, como la jurisdicción del puerto y el recurso económico. Asegurando los fondos para el desarrollo económico y autónomo, y la jurisdicción, para que no quede un puerto chico, creo que el anuncio es positivo y realmente le damos la bienvenida a esta alternativa, a la que también podrán dar respuesta los egresados de la Escuela Técnica".