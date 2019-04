Prohibición y prevención ante la quema en los patios

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



La quema de pastos y ramas, basura o cañas en los fondos de las viviendas o terrenos dentro del área urbana provoca la preocupación de los vecinos lindantes y, en ciertos casos, cuando se desconoce de qué se trata o el fuego se propagó más de lo pensado, se debe recurrir al servicio de los Bomberos, con los riesgos y gastos que ello implica.

En primer término, desde la dirección de Protección Ciudadana se indicó que este tipo de quema esta prohibida. Y, por otro lado, se indicó que en el supuesto que sea realmente necesario hacerla, se deben tomar las precauciones pertinentes y avisar a los órganos de control.

Todo esto surgió en esta semana, cuando una vez más los servidores públicos debieron responder a un llamado de emergencia, denunciado como "incendio de vivienda", y al momento de llegar al lugar se encontraron con un escenario repetido: la quema de pastizales y cañas en el fondo de un patio, con el adicional de una jornada predominantemente ventosa.

En tal sentido, se brindaron algunos consejos importantes ante días de riesgo extremo, donde se presentan calor, viento y baja humedad relativa.



Para la zona urbana, se recomendó no arrojar cigarrillos o fósforos encendidos en la ruta, no tirar basura ni botellas de vidrio que pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol, no quemar basura, no hacer fogatas en lugares no autorizados, por más precauciones que se tenga, dado que por pequeños descuidos se han generado grandes incendios.

Se dijo que se debe cumplir con la ordenanza Nº 3510 que establece la prohibición de la quema no controlada de pastizales o de cualquier otro tipo de vegetación en todo el distrito de Coronel Rosales, que no fuere previamente autorizada por la Autoridad de Aplicación. Se fija en esta normativa, como única quema permitida, aquella denominada "prescripta".

En la zona rural

Para el sector de campos, a dicha ordenanza se suma otra norma, la número 3618, que se refiere a la realización de los respectivos cortafuegos y la limpieza de los alambrados perimetrales.

Carlos Montero, responsable del área municipal de Protección Ciudadana y Medio Ambiente, expresó que "esta semana con los Bomberos se respondió al supuesto incendio de una vivienda. Cuando íbamos llegando, observamos una columna importante de humo y enseguida supimos que en realidad se trataba de pasto, cañas y basura en un espacio de 10 por 6 metros. Revisamos los demás fondos y no había riesgo para las otras casas. Esto porque las cañas habían sido extraídas. De lo contrario, la situación hubiera sido otra".

"Esto ya lo manifestamos muchas veces. Hay normativas en el distrito de Coronel Rosales que no permiten la quema en la zona urbana. Esta situación en los patios, puede generar realmente complicaciones para las mismas personas que la inician y para los vecinos linderos", acotó el funcionario.

El clima es determinante, dijo Montero.



* "Le pedimos a la gente que no queme. En el caso de hacer limpieza en los patios, debe contratar un contenedor para retirar la basura. Y en el caso extrema, que no se pueda contar con este servicio, que al menos informe a los Bomberos para que se presenten en el lugar, hagan una evaluación de la situación y determinen los pasos a seguir".

* "Hay que saber que por un hecho de estas características, se realiza un movimiento que se podría evitar. La Asociación Bomberos convocó a su personal para recurrir a un llamado por un incendio de vivienda donde se suponía que había gente atrapada. Para los servidores públicos es un riesgo por las velocidades, que se cumplen como corresponde, amén de sacar a la calle un camión de gran porte".