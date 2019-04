Monte Hermoso: entregarán casi 400 terrenos a quienes presenten un proyecto de construcción viable

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

El municipio de Monte Hermoso comenzó la etapa final de entrevistas a familias sin casa propia que estén en condiciones de llevar adelante un proyecto de construcción. Las que pasen esta instancia calificarán para recibir uno de los 400 lotes que el Ejecutivo contempla entregar a partir de mitad de año.

La convocatoria alcanza, en una primera instancia, a grupos familiares con más de 20 años de residencia en el balneario que no sólo no tengan vivienda, sino que nunca hayan sido beneficiarios de planes habitacionales. En una segunda etapa se convocará a los que tengan entre 10 y 20.

“El pedido es concreto: vengan con una propuesta viable de construcción de una casa de no menos de 40 metros cuadrados, y demuestren capacidad real para pagarla”, dijo a La Nueva. el intendente Marcos Fernández.

Marcos Fernández

Mencionó que todas las propuestas son escuchadas.

“Si pueden demostrar tener un ahorro razonable, mejor; pero también se contempla la situación de quienes, por ejemplo, están dispuestos a vender algún vehículo, o que puedan recibir un préstamo familiar”, puntualizó.

El municipio estima que 600 familias de la ciudad no tienen casa propia. La mitad son vecinos que viven en el balneario hace más de 20 años.

Las entrevistas las realiza el área de Desarrollo Humano, mientras que los proyectos pasan al área técnica de Obras Particulares. Esta semana se concretaron más de 60.

“Creemos que vamos a llegar a unas 300 familias. Lo interesante es que hay propuestas, más allá de que también hay gente que lamentablemente no califica para acceder a un lote municipal porque no tienen capacidad de ahorro”, señaló el jefe comunal.

“Para quienes no califiquen veremos qué podemos hacer. Lo que ocurre es que hoy no hay créditos a tasas razonables ni planes de vivienda nacional o provincial”, lamentó.

Fernández insistió en que el municipio no entregará lotes a quienes no acrediten capacidad para construir o no presenten un proyecto viable.

“Además, si el día de mañana queremos tramitar las escrituras, las construcciones se deben hacer acordes a las normas provinciales y municipales”, aclaró.

El intendente reconoció que varias de las propuestas que han llegado tienen que ver con casas industrializadas.

“Esto se debe a que las empresas de construcción industrializada piden un pago inicial de 100 mil a 200 mil pesos y luego arman un plan de cuotas. No hay algo igual en el mercado”, dijo.

En cuanto a quienes se sientan más cómodos con la construcción tradicional pero no tengan un proyecto diseñado, les aconsejó que igualmente no dejen pasar la oportunidad.

“En el municipio tenemos a disposición varios modelos”, finalizó.

Ante la falta de alternativas como el Pro.Cre.Ar, el municipio está dispuesto a ceder lotes a familias con capacidad para construir por sus propios medios.

Ya tienen 80 lotes listos

El intendente Fernández indicó que el municipio ya tiene 80 lotes listos para entregar, a los cuales se espera sumar unos 300 más en los próximos dos años.

“Tenemos unas 10 hectáreas que estamos loteando. Allí vamos a ir haciendo los movimientos de suelo, abriendo calles e instalando los servicios. Este es un aspecto clave del plan: va a continuar en el tiempo”, prometió.

“A los vecinos sin casa les digo que no se desesperen, porque esto no termina acá. Mi consejo es que ahorren, se capitalicen y generen los mecanismos para que, cuando los llamemos a la entrevista, puedan presentar un proyecto viable”, agregó.

El alquiler de una vivienda para una familia tipo, en Monte, varía entre los 8.000 y 20.000 pesos por mes.

El intendente estimó que para mitad de año se terminará de realizar las evaluaciones y, posteriormente, se adjudicarán los lotes a través de una ordenanza.

“Si hay 100 familias calificadas y los lotes son 80, se hará un sorteo ante escribano público”, anticipó.