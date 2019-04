Ataque del pitbull: "El comportamiento del perro no es algo estático", dijo un veterinario

El veterinario Roberto Giménez se refirió al episodio ocurrido ayer en una vivienda de Ingeniero White, donde una mujer falleció tras ser atacada por un perro de la raza Pitbull, y aseguró que la conducta de los animales se modifica a lo largo de su vida.

“El comportamiento de un perro no es una foto y no es algo estático. Hay bisagras en la vida del animal que hacen que cambie su conducta”, explicó el profesional en el programa "Panorama" de LU2.

Agregó que “la gente tiene que entender que el perro no va a ser siempre el mismo. Si hay cambios en la familia, también puede modificarse su comportamiento, por lo que debemos estar atentos. Los perros aman la rutina, entonces tenemos que manejarnos siempre igual, ya que eso colabora para que baje los decibeles y evitar la agresividad”.

Como se informara, Liliana Amalia Escudero (62) fue hallada sin vida en el baño de la casa ubicada en Sisco al 2.600.

La mujer presentaba múltiples heridas en ambos antebrazos, las que provocaron una hemorragia que determinó su deceso.

Fuentes policiales informaron que la víctima había padecido tiempo atrás un ACV y se desplazaba lentamente.

“Las personas ancianas a la vista de los perros cambian su comportamiento. Por ejemplo, incorporan un bastón o andador, o no se movilizan de la misma manera, y el animal lo puede tomar como un elemento amenazante”, indicó Giménez.

También se supo que días antes del ataque a Escudero, el perro había matado dos gatos.

En este sentido, el veterinario destacó que “cualquier cosa que haga diferente son señales de que pueda estar padeciendo un síndrome de ansiedad o rotando las jerarquías. El perro siempre está tratando de llegar a ser el gerente de la empresa, por lo que está competencia con quien tiene por encima es algo inherente a la especie”.

Del mismo modo, resaltó que “nunca hay que dejar a los chicos o ancianos solos con un animal”.

Finalmente, dijo que hay que tomar una serie de recaudos antes de adoptar una mascota.

“Lamentablemente una de las mayores cuestiones por las cuales la gente adopta perros es por gustos o razas que se ponen de moda. Antes de hacerlo tiene que existir una charla de la familia y saber si todos están dispuestos a satisfacer las necesidades del animal. Esto no es solo darle de comer, sino también sacarlo a pasear y atender lo que requiere. También es fundamental que nadie le tenga miedo, porque es malo para las personas y para el perro, porque no están claras las jerarquías y en la cabeza del animal no está claro quién manda y quién debe obedecer”.