Así será el domingo de puertas abiertas en el Puerto

La jornada de Puertas Abiertas en Puerto Rosales de este domingo, desde las 11, tendrá una gran cantidad de actividades organizadas por el Municipio y la administración portuaria, entre las que se destacan el patio de comidas, navegaciones de bautismo, espectáculos en vivo, stands de instituciones y artesanos, y una amplia variedad de actividades náuticas.

El público será recibido en el ingreso al predio de Puerto Rosales por personal de la Dirección de Turismo, y se adjuntará un pequeño mapa con la distribución de las actividades y sus locaciones.

A partir de las 11 se abrirán las puertas de Puerto Rosales, con la largada de la regata de velas organizada por el la Escuela de Velas “Punta al ”. Además, habrá regatas de windsur, kitesurf y stand up paddle.

De 11 a 16 habrá navegaciones de bautismo desde el muelle principal del puerto.

El patio de comidas abrirá a las 12, con una variedad de platos típicos regionales y con los frutos de como principal ingrediente. No faltarán una paella gigante, rabas, cornalitos y la venta de productos frescos, a cargo de comerciantes locales y pescadores artesanales del distrito. También habrá venta de pescado fresco.

Además, para aquellos que prefieran comidas sin pescado ni mariscos, habrá dos foodtrucks con comidas rápidas. Los stands gastronómicos se ubicarán en el primero de los galpones del puerto.

Desde el inicio, se dará apertura al paseo de artesanos y productores locales, con más de 40 stands confirmados.

Asimismo, en la plazoleta central del puerto, ubicada a metros del muelle principal, habrá un importante recorrido por stands de instituciones, de ONGs y del sector empresario.

De 14 a 15, frente al patio de comidas, estará la Kermese de las direcciones de Cultura y Deportes, con juegos para niños.

A partir de las 14, con la apertura de la Murga de la Abuela, se dará inicio al espacio de espectáculos con un escenario principal donde luego se presentarán las bandas locales Qerub Rock y The Jockers.

Luego de las 18, se cerrarán las puertas del puerto y se invitará a los presentes a permanecer en la zona del balneario. En la cantina de Arroyo Pareja habrá espectáculos musicales a cargo del concesionario.

Acceso

Para el acceso al puerto se restringirá el ingreso con vehículos, dado que el tránsito se cortará en la recta del balneario 200 metros antes del puerto. Habrá un importante operativo de control y orientación a cargo de la Dirección de Tránsito y Policía Comunal.

Estará prohibido estacionar en la mano derecha de la recta del balneario, dado que esa zona quedará liberada para que el público pueda disfrutar de la jornada con vista al y garantizar la seguridad de los peatones.

Los lugares permitidos para el estacionamiento serán delimitados por los agentes de tránsito en los sectores previos al balneario y en los primeros 500 metros de la recta de ingreso, únicamente a mano izquierda.

Integración y mentalidad portuaria

"No se quiere lo que no se conoce y no se defiende lo que no se quiere —dijo ayer el intendente Mariano Uset, en la presentación de la jornada—. Desde ese lugar queremos realizar este tipo de actividades convocantes para que esas personas que jamás pisaron el puerto tengan la oportunidad de acercarse, navegar la ría, ver las actividades de la escuela de vela, conocer el movimiento portuario desde adentro y junto a aquellos que lo conocen, también disfrutar del patio de comidas, los espectáculos y los stands de instituciones y artesanos."

“El año pasado hicimos una primera jornada y fue bastante exitosa; este año la reiteramos y doblamos la apuesta con más actividades. El sentido de este esfuerzo tiene que ver con la necesidad de integrarnos y apropiarnos del espacio del puerto”, agregó.

Por su parte, el delegado portuario Guillermo Burgos señaló que “el Puerto Abierto es uno de los eslabones de una cadena importante de construcción de mentalidad portuaria".