Video: detuvieron a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue detenido hoy por la policía británica dentro de la embajada de Ecuador en Londres luego de que el gobierno ecuatoriano le retirara el asilo por el que estaba en el edificio desde 2012, evadiendo una orden de captura por violación de arresto domiciliario, informó la policía.

Lenín Moreno, presidente de Ecuador, justificó la decisión de retirar el asilo diplomático por la "conducta irrespetuosa y agresiva" de Assange dentro de la embajada en Londres, pero manifestó que el Reino Unido se comprometió "por escrito" a que no será extraditado a un país donde pueda afrontar pena de muerte.

"La paciencia de Ecuador ha llegado a su límite. [Assange] instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión de Ecuador en Londres, ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada".

Assange se encuentra en una comisaría en el centro de Londres, antes de comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Según Scotland Yard, los agentes tenían "la obligación de ejecutar la orden" y "han sido invitados a entrar en la Embajada por el embajador, después de que el gobierno ecuatoriano le haya retirado el asilo".

En tanto, WikiLeaks denunció que "Ecuador ha dado término de forma ilegal al asilo político concedido a Assange en violación del Derechos Internacional".

El portal de filtraciones subrayó que "Julian Assange no ha 'salido de la embajada'" sino que "el embajador ecuatoriano ha invitado a la Policía británica dentro y ha sido detenido". (Télam, La Nación y La Nueva.)

This man is a son, a father, a brother. He has won dozens of journalism awards. He's been nominated for the Nobel Peace Prize every year since 2010. Powerful actors, including CIA, are engaged in a sophisticated effort to dehumanise, delegitimize and imprison him. #ProtectJulian pic.twitter.com/dVBf1EcMa5