Massa, al FMI: "Lo único que está repuntando es la deuda, la inflación, el desempleo y los tarifazos"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, criticó hoy las declaraciones que se hicieron desde el FMI y afirmó que "lo único que está repuntando es la deuda, la inflación, el cierre de pymes, el desempleo y los tarifazos".

Fue durante una visita a una pyme que hace helados en el partido bonaerense de Tres de Febrero y en respuesta a las declaraciones de Christine Lagarde, que consideró que sería “una tontería que los candidatos le den la espalda al trabajo que se está haciendo”, ya que están empezando a ver que el programa “realmente funciona”.

En ese contexto, Massa expresó: "Argentina es un país soberano y sobre nuestro camino opinamos los argentinos. El FMI solo le prestó plata a la Argentina, no la compró”.

Y agregó: "Lo que no es una tontería es que los argentinos se queden sin trabajo. El sufrimiento de la gente no es una tontería. Los tarifazos no son una tontería. La inflación no es una tontería y la desocupación, tampoco”.