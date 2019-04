Urtubey: "Lamentablemente al Gobierno le va mal y a la gente le va peor"

El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, advirtió hoy que "lamentablemente al Gobierno le va mal y a la gente le va peor", al tiempo que sostuvo que "incentivar la grieta no es gobernar".

"Siempre dije que si al Gobierno nacional le va mal, le va mal a la gente. Pues bien, lamentablemente al Gobierno le va mal y a la gente le va peor. Son muchos los argentinos que sufren y son pocas las soluciones que se avizoran. Incentivar la grieta no es gobernar, es dividir buscando reinar", indicó Urtubey.

Al inaugurar un nuevo periodo ordinario de sesiones en la Legislatura salteña, el gobernador remarcó que "la forma de resolver los problemas es asumirlos y no echar la culpa a otros".

"Que uno de cada dos niños sea pobre en la Argentina no da para diagnósticos o para buscar culpables", enfatizó el dirigente justicialista.

Además, lamentó que "pareciera que buena parte de los dirigentes se sienten más cómodos odiando que construyendo y eso debe avergonzarnos". "Cuando se discute por el poder y no por el bienestar de la gente, el resultado es conocido", subrayó el precandidato presidencial.

"He luchado incansablemente por instalar ante los distintos gobiernos nacionales la necesidad de sentar las bases de un país federal en serio, real y no meramente enunciativo. No lo hice solo. Otros gobernadores y legisladores nacionales también lo hicieron y nos encontramos con evasivas, con excusas y también, con poca voluntad", puntualizó.

Además, señaló que "la coparticipación sigue pareciendo una dádiva del Gobierno nacional de turno y no un derecho de las provincias y sus habitantes: es más, se han producido arbitrariedades difíciles de entender".

"La agenda del desarrollo sustentable requiere de una adecuada relación entre crecimiento y protección de nuestros recursos naturales", puntualizó.

Sobre la situación provincial, evaluó que "los salteños debemos caminar juntos en la larga ruta del bien común entendiendo que solo trabajando unidos lograremos lo que el pueblo nos demanda, que solo escuchando podemos aprender, que solo pensando en el que menos tiene tendremos más futuro, y que solo se puede ser feliz cuando se hace feliz a la gente".