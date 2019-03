¡Viajes La Nueva ya tiene ganadoras!

Johana Belén Rueda y Silvana García fueron las ganadoras del sorteo que Viajes La Nueva realizó en la ciudad -en el marco de la FISA- y se llevaron, respectivamente, un viaje a Cataratas del Iguazú y una noche de fin de semana en Buenos Aires.

Johana, de 26 años, bahiense, mamá de tres pequeños: Zoe, de 3 años; Benjamín, de 5; y Santino, de apenas seis meses, se hizo acreedora del viaje para dos personas a Cataratas, que incluye bus de ida y vuelta, cuatro noches de alojamiento con desayuno y excursión a Cataratas del lado argentino, lado brasilero, guía y coordinador.

Johana Rueda junto a sus tres hijos: Benjamín, Zoe y el más pequeño, Santino.

“Va a ser un descanso”, dijo Johana consultada por La Nueva. con planes de aprovechar su suerte para conocer este espectacular destino junto a su marido Jonathan.

“¡Cuando me llamaron no lo podía creer! Estoy muy contenta. Hace cinco años que no nos tomamos vacaciones, porque con los nenes está muy difícil”, dijo.

Ella se anotó en el concurso a través de las redes sociales. Además de ser mamá tiempo completo, Johana estudia la carrera de Magisterio con mucho esfuerzo. Su esposo es empleado de seguridad.

Silvana García, por su parte, salió beneficiada con una noche de fin de semana en Buenos Aires, en habitación doble.

Silvana García y su pequeña Tiziana.

Ella se tenía mucha fe al llenar su cupón en el stand de la FISA y hasta le dijo a su marido: vamos a ganar.

Es de Bahía Blanca y tiene una nena de 6 años, Tiziana.

"Estoy súper contenta y con muchas ganas de disfrutar del viaje", dijo.