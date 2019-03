Los PPP vuelven para ampliar la red de alta tensión sin novedades para Bahía y la región

Una de las zonas con los vientos más aprovechables del país, que picó en punta y muestra constantemente interés a la hora de construir los modernos parques eólicos y que por ende tiene y tendrá una gran capacidad de generación de energía eléctrica, al menos por el momento deberá seguir esperando que le asignen una de las patas fundamentales de la mesa: la capacidad de transportar esa electricidad generada.

El Gobierno nacional, a través del boletín oficial llamó a una nueva licitación de un contrato bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP) para líneas de extra alta tensión, pero en ninguna de ellas figuran Bahía Blanca o su zona de influencia.

El Boletín Oficial publicó ayer una resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía convocando la licitación de la Línea de Extra Alta Tensión en 500 kV E.T. Río Diamante - Nueva E.T. Charlone, Estaciones Transformadoras y obras complementarias en 132 kV en las provincias de La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.

En julio pasado el ya extinto Ministerio de Energía había publicado el memo estructural del PPP para las obras de transmisión eléctrica, en donde estimaban atraer inversiones por USD 2.500 millones.

Pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la devaluación, la escapada de la inflación y el alza del riesgo país que hoy ya supera los 747 puntos, pusieron la iniciativa en el freezer.

"Hasta que el riesgo país no baje a 300 puntos no vamos a sacar nuevos PPP", había reconocido una alta fuente del Palacio de Hacienda a El Cronista. Pero esta licitación no es nueva, sino que se descongeló sobre la base de más de 50 empresas que se presentaron en el último road show que se hizo a finales del año pasado.

En esa línea, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, señaló que "durante este tiempo hemos avanzado en la diversificación de las fuentes de generación de energía eléctrica, con un importante incremento de la participación de las renovables de la matriz energética. Este es un paso importante para incrementar la capacidad de transporte, vincular las áreas de producción con los centros de consumo y mejorar la calidad del servicio".

José Morea, gerente general del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE) que conduce Francisco Cabrera y entidad que está a cargo de los fideicomisos de los PPP, explicó a El Cronista que la diferencia con los PPP viales y por lo que se lanza esta licitación a pesar de la suba del riesgo país radica en la forma de financiarse.