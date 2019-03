En Patagones, Karina ascendió a reina en la Fiesta de la Soberanía

Javier Cambarieri / Agencia Carmen de Patagones

La noche acompañó; Karina “La Princesita” le puso el ritmo, y el públicó disfrutó de un cierre espectacular de la primera noche de la Fiesta de la Soberanía maragata, que hasta el domingo se desarrollará en el predio del club Deportivo Patagones.

Impecablemente vestida, con mucha predisposición para el requerimiento de sus admiradores, la artista subió a escena cerca de la medianoche. No se toca, Díganle y A esa, fueron las primeras canciones.

Luego, y como es habitual, ya comenzado el 7 de marzo, detuvo su recital para entonar el himno nacional junto al público.

Rápidamente llegó el momento del repaso de sus temas clásicos, como Sinvergüenza e interpretó canciones desde sus inicios hasta su último trabajo discográfico Mujeres. Antes de finalizar la noche, La Princesita accedió a los pedidos del público y entonó Con la misma moneda y Mentiroso.

Ya en su despedida, la artista hizo un emotivo homenaje a su abuela, fallecida en la jornada y, contenida por la energía que le brindó el público, interpretó el tema Supe que me amabas. Para cerrar llegó Fuera.

Hoy será la Noche Popular, que cerrará con un baile popular por parte de Mardane y Grupo Astral.

Previamente habían pasado por el escenario integrantes del taller de danza folklórica de la localidad de Juan. A Pradere, el grupo de música Pop Miyi Moshi, bailarines del taller de Tango del profesor Daniel Rollé, Julia Videira, Punto San Blas, el ballet de la Escuela Municipal Cata Villarino y el Trío Unión.

Luego, había llego el turno de Celeste Barrionuevo y Silvina Luz.

Apertura oficial

En la apertura oficial del predio y la inauguración de la presente edición de la Fiesta de la Soberanía Patagónica, el intendente José Luis Zara sostuvo que se debe recordar a “nuestros héroes, todo un pueblo se unió para defender nuestra soberanía”.

El jefe comunal maragato estuvo acompañado por el delegado del ministerio de Trabajo de la Nación, Ignacio Somorrostro, y la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Martina Pikielny.

“Esta fiesta, cada vez más grande y más importante a nivel regional y nacional, es una oda a lo que es el turismo y permite que más gente no solo conozca los destinos, sino que para los anfitriones es generar un trabajo de identidad y, ante todo el compromiso, porque el turismo no reconoce barreras políticas; uno no elige el lugar por quien gobierna, sino por que es bien tratado, donde encuentra algo distintivo, algo único, y eso se logra con compromiso”, destacó.