Paro docente: la Provincia advirtió que no va a "pagar un servicio que la comunidad no recibió"

Funcionarios del gobierno bonaerense advirtieron hoy que no se puede "pagar un servicio que la comunidad no recibió", por lo cual le descontará el día a los docentes que participaron de la primera jornada del paro de 72 horas, mientras los sindicalistas señalaron que los maestros estaban "indignados" por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios.

La adhesión a la primera jornada del paro de tres días convocado por el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) fue del 38 por ciento de acuerdo al gobierno de María Eugenia Vidal, mientras que para los sindicatos de maestros el acatamiento rondó entre un 87 y un 90 %.

La huelga de los principales gremios docentes de la provincia impidió el normal inicio del ciclo lectivo 2019 en las escuelas públicas del distrito.

Según fuentes gubernamentales, "luego de relevar 9.838 escuelas públicas a través de 135 inspectores distritales, 1.770 inspectores reales y más de 9.000 directores de escuelas, registramos un acatamiento al paro del 38%".

En ese sentido, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, ratificó hoy que se les descontarán los días no trabajados a aquellos docentes que se plieguen al paro al recordar que "es una política que establecimos y comunicamos a los docentes en diciembre de 2015, cuando no habíamos tenido un solo día de conflicto. No es una novedad, ha sido así y así será mientras estemos a cargo".

El funcionario explicó que "no es lo mismo ir a trabajar que no ir" y consideró que "no podemos pagar un servicio que la comunidad no recibió".

En esa línea, el ministro de Asuntos Públicos bonaerense, Federico Suárez, expresó que "en estos años hemos sido coherentes: el salario tiene que ser por un servicio prestado y al que no está donde tiene que estar, se le descontará el día no trabajado".

"Nosotros peleamos por la educación de los chicos" advirtió y pidió que haya "una mesa de diálogo, pero con buenas intenciones".

Suárez remarcó: "llevamos 23 reuniones con 13 propuestas y no hay acuerdo. Con la nueva propuesta el salario promedio es de 33 mil pesos".

A su vez, en declaraciones a Télam, el secretario general del el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), Roberto Baradel, manifestó que la adhesión a la medida de fuerza fue "de entre un 87 y un 90 por ciento, relevados el turno mañana y tarde de los 135 distritos bonaerense".

Baradel expuso que "las escuelas están abiertas pero los docentes no fueron a trabajar porque están indignados porque el salario es bajo, todo aumenta y no nos quieren reconocer la pérdida del poder adquisitivo".

"Queremos que el gobierno actúe con responsabilidad y nos convoque a una reunión", sostuvo y añadió que "un gobierno responsable debe convocar a los docentes y resolver el conflicto en vez de confrontar permanentemente".

Asimismo, subrayó que "ojalá podamos tener una mesa de diálogo de la que no nos levantemos hasta poder resolver el conflicto" y reclamó al Ejecutivo inversión "para que haya escuelas seguras y en condiciones" y que los ministros "no mientan más a la sociedad" porque, evaluó, "las cifras de salario que están diciendo no son reales".

La gobernadora Vidal, por su parte, agradeció al abrir el ciclo en la escuela 37 de Tres de Febrero "a todos los docentes por el trabajo de hoy recibiendo a los chicos y el que van a hacer todo el año enseñándoles" porque, señaló, "al final del día lo que los chicos aprendan es lo único que nadie les va a poder quitar, lo que uno se lleva para siempre".