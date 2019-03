"Manu" Ginóbili y su emotiva promoción de las Cataratas

El basquetbolista Emanuel Ginóbili, lanzó hace pocas horas en sus redes sociales un vídeo promocional de la Cataratas del Iguazú, como parte de su despedida del deporte profesional, en una acción coordinada con la Secretaría de Turismo que apunta al mercado norteamericano.

En la previa al tributo que le brindó el equipo San Antonio Spurs, que retiró para siempre de sus formaciones la camiseta 20, que usaba el argentino, Ginóbili difundió la promoción en sus redes con el hashtag #YouAre Welcome, en respuesta al #GraciasManu con el que sus seguidores lo despidieron tras su retiro.

El vídeo está grabado en la Garganta del Diablo, el rincón más famoso e imponente del Parque Nacional Iguazú, donde Ginóbili afirma que las Cataratas -una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo, es uno de sus destinos favoritos.

Invitación

Mientras la cámara se aleja y muestra una panorámica de las Cataratas del Iguazú, el destacado deportista bahiense invita a sus seguidores a conocerlas y asegura que “es un sitio ideal para energizar el cuerpo y despejar la mente”.

Desde la Secretaría de Turismo, explicaron a Télam que la iniciativa se enmarca en la estrategia de promoción turística del país que llevan adelante, que en este caso apunta al público de Estados Unidos, y en particular a los seguidores de Ginóbili.

Al respecto, el jefe de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, afirmó que “desde que empezamos la gestión, buscamos aumentar el flujo turístico del mercado estadounidense, uno de los mercados estratégicos para el turismo receptivo argentino”.

“La eliminación de la tasa de reciprocidad, el avance en la conectividad aérea y el reintegro de del 21 por ciento del IVA por alojamiento para turistas internacionales fueron algunas de las medidas que tomamos y permitieron el crecimiento de este sector”, detalló.

El vídeo de Ginóbili se puede ver en su cuentas de Instagram y Twitter (@manuginobili) y en la cuenta de Instagram del Instituto Nacional de Promoción Turística (@visitargentina) y el canal de YouTube (Visit Argentina).

Estrategia

Esta acción, señala un comunicado "se enmarca en la estrategia digital para posicionar Argentina como destino a nivel internacional".

"Con el fin de promover el turismo receptivo, se están llevando a cabo acciones dentro del ámbito digital en mercados que son estratégicos para nuestro país, porque en conjunto concentran el 80% de la meta de turistas planteada: Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, España, Perú y Uruguay", añade.

El organismo realiza acciones digitales 360 que contemplan promoción en las plataformas Google, Facebook, Instagram, TripAdvisor, The New York Times y Go Journey, entre otras, orientadas a impactar a diferentes audiencias e intereses, como noche, cultura, naturaleza y gastronomía.

El concepto detrás de estas acciones es "Descubre tu naturaleza", que utiliza el atributo clave de Argentina: la naturaleza, y juega con un sentido doble: invitar a conocer la naturaleza de país y la naturaleza de uno mismo. Las Cataratas representan uno de los más visitados destinos argentinos.