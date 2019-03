La historia de la primera mujer que tuvo insanía total y logró que le dieran el alta

Por Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

--Pasó hace más de 10 años, yo vivía con dos sobrinas. En ese momento se me empezaron a aparecer imágenes de Dios, la Virgen, los ángeles.

--¿Se presentaban ante usted?

--Claro, por eso me internaron.

Clorinda Peñaldo se acomoda sobre la raíz de su árbol favorito. Dice que de chica vivía en Donado al 300 y por eso se acuerda de cuándo lo plantaron y cómo fue creciendo, en el rincón de la placita del Sol más cercano a O'Higgins y Brown.

“Me gusta este lugar porque el árbol es hermoso, fijate que muestra toda su raíz. Eso es lo que yo espero de la gente, que muestre sus raíces, que no se avergüence de dónde viene, de quién es”.

Clorinda es la primera persona en Bahía Blanca que tuvo insanía total y se recuperó, al punto que le terminaron dando el alta. Ahora, a sus 70 años, se ocupa de ayudar.

--¿Dónde la internaron?

--En el 2007 me mandaron un médico a mi casa, pero como no lo quise recibir vino la policía para internarme en el Neuropsiquiátrico de calle Necochea.

--¿Cuánto tiempo estuvo ahí?

--Tres meses, que para mí fueron como 10 años. Estábamos encerrados, solamente nos movíamos de las habitaciones al comedor. A la gente la miraba a través de las rejas, lo mismo que a los pájaros, los árboles.

--¿Y qué pasó después de esos tres meses?

--Mejoré y me mandaron a una casa de familia. También empecé a ir al Hospital de Día para hacer talleres de arte, de plantas, de cocina.

--¿Por qué cree que no empeoró con el encierro?

--Porque me propuse salir adelante. No quería estar ahí. Cuando alguien quiere algo, se lo tiene que proponer y perseverar.

El 8 de marzo, la Universidad Nacional del Sur la distinguió junto con otras 7 mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Se sorprendió.

“Me propuso una chica que nos enseñó a pintar en el Hospital de Día, Betiana, una magnífica artista –se refiere a la concejal y artista plástica Betiana Gerardi--. Cuando llegó el día sentí que era mucho para mí”.

“Soy libre, como ustedes”

Después de recibir el alta e integrarse a la ONG Saludablemente, Clorinda se mudó a un departamento en el Rosendo López con otras tres personas, dos varones y una mujer, todos pacientes de salud mental.

“Me ocupo de las cosas de la casa, les cocino. Por ahí se ponen muy nerviosos o necesitan un consejo y yo, como ya pasé por eso, los entiendo y los puedo ayudar. Les hablo, los calmo”.

--En la ONG le deben tener mucha confianza.

--Sé que no es fácil. Pero si hacés las cosas con amor te van a salir bien.

--¿Qué pasó con aquellas imágenes? ¿Dejaron de venir cuando dejó el Neuropsiquiátrico?

--Estaban y no. Lo controlaba.

--¿Y cómo era no controlarlo?

--Dejaba que las imágenes vinieran solas. A mí no me hacían sentir mal, pero la gente que me rodeaba decía que yo no estaba bien. Ellos eran los que se sentían mal conmigo.

--¿Y qué quiere decir que ahora lo controla?

--No dejo que la gente se meta, lo manejo yo. Y las imágenes no vienen más. Me dediqué a seguir con los estudios, con los talleres, el secundario. Estoy ocupada en eso.

--¿Sigue recibiendo atención médica?

--Sí, pero es distinto. Ya no estoy bajo el régimen de curaduría, no dependo de un organismo del Estado. Tengo mi jubilación y con eso cubro mis gastos. Soy libre, como ustedes. Nadie tiene derechos sobre mí.

Clorinda se acomoda sobre la falda de otra raíz. Cuenta que vino a Bahía Blanca a los 5 años, que nació en Río Negro. Llegó bajo la custodia de un matrimonio que tenía hijos de edades parecidas y la criaron como una más de la familia. Como hermanos. Todos fallecieron, salvo uno que vive en Corrientes.

Nunca supo nada de su familia biológica. Ni quiso saber.

Son otras sus raíces.