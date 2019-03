"Son una invitación a la soltería": el mensaje de un dirigente kirchnerista que generó polémica

El dirigente de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, publicó un mensaje contra un grupo de mujeres de Cambiemos que recibió muchísimas críticas.

"Son una invitación a la soltería, por decirlo dulcemente", escribió Burstein, a quien muchos vinculan con un sector de la SIDE kirchnerista.

Son una invitación a la soltería, por decirlo dulcemente. pic.twitter.com/KBn1WgqHKR — Sergio Burstein (@SLBurstein) 30 de marzo de 2019

El mensaje lo publicó en su cuenta de Twitter, donde muchos seguidores lo tildaron de machista y misógino.

En la foto se ve a la vicepresidente Gabriela Michetti; a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; a la titular de Seguridad, Patricia Bullrich; a la diputada Graciela Ocaña; a la senadora Gladys González y a la extesorera del PRO en la provincia de Buenos Aires, María Fernanda Inza.

"Las odio, pero tu comentario es totalmente machirulo. Tristeza", escribió una seguidora del dirigente.

"Qué mala persona y engreído. ¿Usted se cree lindo?", "Misógino. No vale la pena contestarte" y "El machismo decadente atraviesa todo el espectro político", fueron otras de las respuestas.

Tras las críticas, el dirigente intentó aclarar su mensaje: "Mi comentario hacia ellas es netamente político, lamento que no se entienda así".

Otro caso

Semanas atrás, el diputado del PRO Pablo Torello afirmó implícitamente que las seguidoras del movimiento feminista "son incogibles".

"Estamos de acuerdo en que todas las feministas son incogibles, ¿no?", preguntó la usuaria de la red social @nataliasoledad. "Yes", respondió el legislador de Cambiemos, en el Día Internacional de la Mujer.

Durante una entrevista que concedió a Radio Con Vos, el legislador intentó aclarar su comentario: "Cuando nosotros decimos 'incogibles' no es por su apariencia física, es por otra cosa. Es que es densa e intensa".

"No fue el día ni el momento. Fue un error y pido disculpas. Para muchos no es suficiente, entiendo que están enojadas muchas y muchos y más no puedo hacer", explicó. (Infobae y La Nueva.)