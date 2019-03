La fe de Leandro Lacunza: “Vamos a ganar 2-0 y el segundo gol lo hago yo”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

¿Marcador de punta por derecha o carrilero?, ¿lateral o volante?

“Juego bien donde sea”, dijo, hasta que soltó la risa, Leandro Lacunza, quien debutó en Primera como “4” y ahora se está desempeñando de “8”, una posición que le encanta: “de chico, y en Reserva también, me desempeñé en esa posición. En ese puesto hay que ser un poco más lírico, una palabra que no existe en mi diccionario futbolístico”.

“Mis compañeros me cargan, me dicen que se me nubla al momento de encarar o tirar el centro”, sostuvo el puntaltense, quien enseguida deslizó con total desparpajo “el domingo le ganamos a Chacarita 2-0 y el segundo gol lo marcó yo”.

El cotejo ante el funebrero comenzará a las 16 en el estadio Roberto Carminatti.

Mirá el video: