Moreno Salas: "La gente devuelve los planes porque no los puede pagar"

Los planes de ahorro previo de autos no son esquivos a la crisis actual. Desde hace 10 meses, aproximadamente, resultan los más golpeados.

Según datos de la asociación que agrupa a las concesionarias (Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina -ACARA-), las suscripciones a este sistema cayeron en febrero 53,3 por ciento y, de esta manera, se completan 6 meses consecutivos de un retroceso de más de 50%.

El motivo de este derrumbe, mayor al que registra el mercado general, se debe al fuerte incremento de las cuotas que, sólo en los últimos 12 meses, crecieron hasta 100% en algunos casos.

Esto hace que quienes intentan comprar un cero kilómetro mediante este sistema, con salarios que se ajustaron en un nivel de menos de la mitad, encuentren que hoy les es imposible pagar la cuota. Es por eso que la morosidad creció más del 30% de las operaciones, según fuentes del sector, y que uno de cada cuatro suscriptores esté tratando de vender su plan o darlo de baja en el último año.

"Los únicos que acceden a los planes de ahorro son los trabajadores de clase media. Y si la clase media está mal no hay plan que resista, es imposible afrontarlos", dijo Carlos Moreno Salas, secretario general de SMATA, Seccional Bahía Blanca.

"La gente los devuelve porque no los puede pagar. Buscan hacer un arreglo con la concesionaria para recuperar su dinero. Y muchos que salieron sorteados no pueden hacer frente a montos de superiores que se suman por incrementos en la cuota pura, el seguro y otros menesteres. Se torna imposible para el bolsillo. Un auto no demasiado sofisticado cuesta 400.000 pesos. ¿Quiénes están en condiciones de pagar esa cifra?", aseveró Moreno Salas.

"Y tampoco se puede acceder al crédito prendario porque las tasas son muy elevadas", afirmó.

--El pasado mes hubo una caída muy notoria de los planes.

--Se suma a lo que ya venía pasando desde el año pasado. En febrero se registraron bajas superiores al 50 por ciento y esta crisis se va agravando. Es algo similar lo vivido luego de 2001, tras el gobierno de De la Rúa, cuando la caída en las ventas fue muy pronunciada. Luego llegó el repunte y el esplendor de 2012, cuando se llegaron a fabricar un millón de vehículos. Las estimaciones para todo este 2019 es que no se llegará a las 500 mil unidades, lo que es muy preocupante para las empresas".

"Estamos en un contexto difícil por las peleas de megainversiones en una industria que compite con el cambio tecnológico, pero por otro lado el problema argentino, donde la inflación y las medidas equivocadas del gobierno nos han llevado a un achicamiento del mercado interno que se torna difícil de sostener", remarcó.

Empezó en abril de 2017

El problema de los planes de ahorro se desató en abril de 2017 cuando se produjo la primera fuerte devaluación.

Las cuotas de un vehículo que se comprar por este sistema representa el valor de la unidad dividido 86 meses. A partir de entonces, los 0 km empezaron a aumentar al ritmo del dólar.

Si bien, casi todas las automotrices realizan importantes bonificaciones por las compras de contado, la cuota de los planes se rige por el precio de lista.

"Todo esto conlleva un riesgo. Porque una empresa que no vende autos está propensa a seguir achicando. Y es ahí donde entra en juego el tema de los empleados. Por ahora se han producido despidos 'por goteo', pero el panorama no cambia y es preocupante. En Córdoba, recientemente, SMATA señaló que hay suspensiones masivas, del orden del 95 por ciento. Existe un gran desinterés por la industria, por la actividad productiva", aseveró.

--¿Toyota fue la única empresa que salió a respaldar a sus empleados?

--Sí. Es la única automotriz que por estos días viene esquivando la crisis que no deja marca alguna fuera de la preocupación general. El presidente de la empresa japonesa señaló que no era culpa del trabajador la situación económica, y que Toyota asumía la responsabilidad de uno buscar los medios para superarla.

"Toyota puede absorber este problema sustituyendo la demanda local con envíos a otros mercados. Es decir, no depende sólo del mercado argentino, porque seguramente otra sería la situación. Con Ford no se sabe todavía que medidas va a adoptar, ya que se estima que podría haber una fusión con Volkswagen para producir una pick up, aunque le proyecto recién estaría en marcha en 2020 o 2021", puntualizó el titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor.

Objetivos concretos

Mientras se proyecta una visita del actual secretario general de SMATA a nivel nacional, Ricardo Pignanelli, en medio de una agenda política que incluye reuniones porque este año será de elecciones, Carlos Moreno Salas también resaltó los cambios que se vienen llevando adelante en todos los Sindicatos del país.

"No tenemos fecha para la visita de Ricardo Pignanelli y de Mario 'Paco' Manrique (NdR: secretario adjunto), pero en el breve lapso de tiempo lo sabremos. La recorrida seguramente incluirá a Mar del Plata y otras seccionales hasta llegar a Bahía Blanca, donde se tratarán temas políticos e institucionales. Pignanelli recorrerá todo el país", remarcó Moreno Salas.

--Hace poco usted mencionó que SMATA tendrá en breve un certificado de calidad de normas anticorrupción. ¿Será el primer Sindicato que toma esta medida?

--Si. Es un componente de transparencia en la propia organización sindical. SMATA decidió someter su propia organización a las normas de transparencia más exigentes, con proceso de auditoría para el Sindicato, la mutual y la obra social.

"Se trata de la norma ISO 37001, donde se asume un verdadero compromiso institucional. Esto está certificado por inspectores de la Unión Europea, lo que se traduce en que nuestro gremio va a estar sometido en este 2019 a las normas de control y éticas más exigentes en el mundo.

“Con esta medida se busca que los futuros dirigentes tengan un manual que adhiera a esta normativa. En caso de no cumplirse con las reglas establecidas cada uno deberá hacerse responsable con su propio patrimonio.

--Para no poner en riesgo a la institución.

--Exacto. Y para desarticular cualquier intento de mal manejo o corrupción. SMATA se transformará en el primer Sindicato en Latinoamérica que la implemente. En nuestro país sólo una empresa cumple con esta norma y es Edesur, por lo que será un verdadero orgullo formar parte de un acontecimiento así.

“En el gremio se están llevando a cabo auditorías para poder cumplir con todos los requisitos a la brevedad. Esto marca la visión que hoy en día tiene SMATA como institución y como todos consideramos se debe hacer”.

“Nuestros afiliados se pueden quedar tranquilos porque nuestro Sindicato está en buenas manos, algo que se refleja claramente en la conducción de nuestros dirigentes, con Pignanelli a la cabeza, y todo el consejo directivo a nivel nacional”, puntualizó el titular de SMATA, Seccional Bahía Blanca.