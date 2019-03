Selección Argentina: los arqueros, ¿un dilema para Lionel Scaloni?

¡Vaya curiosidad! Tras 8 partidos amistosos al mando de la Selección Argentina de Fútbol, su director técnico, Lionel Scaloni, entre las muchas variantes implementadas entre esquemas y jugadores, ya utilizó a siete arqueros.

Si bien se entiende que Franco Armani podría ser el titular en la Copa América 2019 a disputarse en Brasil, habiendo atajado solamente en dos partidos, llama la atención que el DT haya utilizado a casi un golero por encuentro.

Además de Armani (vs Colombia y Venezuela), también defendieron el arco nacional Sergio Romero (vs Irak y Brasil), Gerónimo Rulli (vs Guatemala y México), Agustín Marchesín (vs México), Paulo Gazzaniga (vs México), Esteban Andrada (vs Marruecos) y Juan Musso (vs Marruecos).