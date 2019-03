Bahía será sede de unos Juegos Olímpicos muy especiales

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Entre el miércoles 2 y el sábado 12 de octubre, más de 1.500 ex combatientes arribarán a nuestra ciudad para tomar parte del 18º capítulo de los “Juegos Olímpicos y Paraolímpicos para Veteranos de la Guerra de Malvinas”.

Nuestro país es el único en el mundo que realiza este tipo de evento deportivo, acción que le permitió recibir en el 2017 una mención especial del Comité Olímpico de París.

Los Juegos, en una suerte de homenaje para aquellos que combatieron en la gesta de 1982, se llevan a cabo en distintas sedes desde 1999, con parates por cuestiones organizativas en 2002, 2005 y 2006.

“Llegarán a Bahía alrededor de 1.500 atletas, muchos de ellos acompañados por sus familiares. Esto tendrá repercusión directa en el microclima de la ciudad, tanto en hotelería y gastronomía, como también en movimiento social”, señaló

Guillermo de la Fuente, presidente del Centro de Veteranos de Guerra local, quien agradeció el apoyo de distintas entidades para poder organizarlo por primera vez.

Y añadió: “Un 28 de marzo partimos hacia Malvinas. Desde Bahía Blanca y la zona salieron miles de jóvenes hacia la zona de combate y creemos que ésta es la mejor manera de recordar y conmemorar a aquellos que pudieron volver y a los que dejaron la vida en ese lugar. Bahía Blanca se vio atravesada de punta a punta por el conflicto bélico y hoy, gracias al Comité Olímpico, podemos ser sede de este evento tan importante, no sólo desde el aspecto deportivo, sino para que no se pierda la memoria sobre lo que ocurrió en 1982”.

Según se informó, habrá 27 disciplinas deportivas, que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad.

“Cada vez somos más viejos y padecemos más problemas, pero nos encanta competir y transmitir vivencias. Los veteranos de guerra no somos `los loquitos de la guerra' y lo demostramos con este tipo de eventos. Es muy importante para nosotros, los ex combatientes, sentir el calor de la gente. Parece poco, pero significa mucho”, manifestó Rubén Darío Gleriano, presidente de la Asociación Nacional de Deporte y miembro del Comité Olímpico.

“Con la excusa del deporte, nos juntamos y compartimos experiencias. Es muy saludable rotar las sedes todos los años, porque conocemos gente nueva y llevamos nuestra experiencia a cada lugar del país que quiera cobijarnos. La idea del Paraolímpico es no dejar a nadie afuera. Queremos que todos los ex combatientes se sumen. No es fácil organizar tantas disciplinas para gente que, como mínimo, tiene 55 años”, amplió Gleriano.

Fernando Domínguez, director de la Secretaría General Técnico Operativa del PAMI Central, se sumó a la intención para garantizar el cuidado de la salud de los participantes.

“La salud es una parte muy sensible para los ex combatientes. Por eso procuramos acompañar este tipo de actividades aportando servicio asistencial y, básicamente, ambulancias en los lugares de competición. Es un orgullo apoyar las olimpiadas”, señaló el directivo de la obra social.

También Mauro Altieri, presidente de Olimpo, expresó su apoyo.

"Olimpo pondrá a disposición toda su infraestructura para que se desarrolle este evento. Es un orgullo para nosotros poder ser parte y estamos a disposición para lo que necesiten".

De Interés Municipal

“Yo era un chico de 4 años cuando sucedió lo de Malvinas, pero obviamente que conozco el tema. Por eso, cuando me acercaron la intención de organizar este evento, no dudé en darle el apoyo para lo que necesiten”, señaló Bernardo Stortoni, secretario de Deportes de la comuna.

“Como amante del deporte, es una gran idea unir a los ex combatientes con este tipo de actividades. Sin dudas que la ciudad acompañará la iniciativa”, dijo Stortoni, quien puso a disposición el complejo de las Tres Villas y también contó que Olimpo y Pacífico ya se sumaron al proyecto.

El Concejo Deliberante se sumó al apoyo expresado por Bernardo Stortoni resolvió declararlo de Interés Municipal.