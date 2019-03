El mensaje de Guillermo Moreno a los K detenidos por los cuadernos: "¡Que no canten!"

El exsecretario de Comercio durante el kirchnerismo, Guillermo Moreno, pidió que los "compañeros" detenidos en la causa por los cuadernos de las coimas "no canten", en una conversación telefónica con la esposa del detenido exministro de Planificación Federal Julio De Vido, Alessandra "Lali" Minnicelli.

En el audio, revelado por TN, Moreno mantiene una conversación con Minnicelli respecto de la falta de unidad en el peronismo.

El exfuncionario le consulta a la mujer qué mensaje les están dando a los que están presos.

"Yo les dije que no hablen, que no canten. Que terminen de hablar, que lo único que están haciendo es hablar boludeces. Ya empezó ese pelotudo de Abal Medina y van a seguir todos los demás", dice Moreno.

Y Minnicelli le responde: "Abal Medina es un cagón, ¿escuchaste la estupidez que dijo? Yo estoy pidiendo para el lunes sin falta que me den copia de los testimonios de estos imbéciles, de todos estos imbéciles".

"¿Cuál fue el mensaje? ¿que no canten?", insiste Moreno. "No, fue de libertad", contesta la mujer.

Cuadernos de las coimas: en una comunicación telefónica con Lali Minnicelli, la esposa de Julio de Vido, el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, les pidió a los presos "¡Que no canten!" pic.twitter.com/1qGEFBLC6X — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 19 de marzo de 2019

"¿A los que están adentro los ves firmes?", pregunta el exsecretario de Comercio.

"A los nuestros, sí. Los que sí indudablemente están recontracagados son todos estos que están diciendo boludeces. Yo a Wagner se lo voy a cargar. Porque el tipo tiró el nombre que estaban buscando porque estaban extorsionando a todos por su libertad. El tipo es un hijo de puta, una basura. Voy a levantar todos los discursos donde Wagner levantaba a Julio, a Cristina y a Néstor. Lo voy a hacer bosta", cierra la esposa de De Vido.

Bancar a Cristina

"Hay que salir a bancar a Cristina [Kirchner], si no estamos en el horno. El peor escenario es que el lunes la metan presa", dice Minicelli en otro tramo de la charla. Y Moreno le responde: "No sería el peor, me parece".

"Al contrario: para ella es una cocarda, es al revés. Estamos ordenando las cosas en función de las personas y no de las políticas. Con ese criterio, Julio no va a salir más de la cárcel, si seguimos haciendo las cosas así. Yo lo tengo a Julio hace 10 meses. Los compañeros están cantando porque no les damos política. Entonces por qué repetimos las estupideces. El mensaje tiene que ser único", agregó Moreno, para luego consultarle a Minnicelli si en un acto donde había unas 30 mil personas dieron un mensaje "claro".

"Nadie tiene un mensaje único en este momento. Salvo un empoderamiento berreta de los derechos humanos, para el resto de las cosas no hay valoración", expresa la esposa de De Vido.

"Si no nos plantamos en algún lugar y seguimos repitiendo esas estupideces de que si uno va preso se la tiene que aguantar y si otro va preso es un quilombo, entonces estamos en un lío grande", reclama Moreno, y culpa a Cristina Kirchner por la división en el peronismo en las elecciones de 2017.

"De la unidad no hay duda. Venimos hace dos años y medio hablando de la unidad y la que dividió la elección fue Cristina, en la provincia de Buenos Aires", explica. (La Nueva., TN y La Voz)