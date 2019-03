Juan Stefanof y Hernán Herrera vienen con el sello del fútbol suarense

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

En la liga suarense los van a extrañar un montón. Juan Manuel Stefanof y Hernán Herrera dejaron su sello en Unión de Tornquist y Racing de Carhué, respectivamente.

El “Gordo” estuvo 3 años en el conjunto verde, mientras que el oriundo de El Jagüel -cerca de Ezeiza- salió campeón el año pasado (sólo jugó una temporada) vistiendo la casaca albiceleste.

En 2018, precisamente, se enfrentaron en 7 oportunidades, con 4 triunfos de Stefanof, un empate y una victoria -3 a 0 en cancha de Blanco y Negro- de Herrera.

Esta tarde, desde las 17 en cancha de Tiro Federal, se volverán a ver las caras pero en el Torneo Regional Federal Amateur, jugando para Bella Vista y Huracán.

“Estoy muy cómodo en Bella Vista. Tenía ganas de volver a la Liga y tuve el apoyo de mi familia, que es muy importante. Tenía ganas de demostrar que a los 34 años sigo vigente”, dijo Stefanof.

“Decían que si te ibas a la zona no podías volver a jugar en Bahía. Yo me siento bárbaro, es un desafío y aún me queda cuerda (risas). Lo del arquero es diferente, porque sigue con su ritmo habitual de preparación. El jugador baja un poco su exigencia y se adapta a ese ritmo”, acotó.

—¿Qué me podés decir de Herrera?

—Nos enfrentamos muchas veces, es muy buen arquero, con presencia. Huracán lo trajo por algo y está demostrando sus condiciones.

—Están bien en la tabla, pero no ganaron de visitante.

—Ojalá se dé ante Huracán. Nos cortaríamos con Liniers dejando atrás al pelotón que nos pisa los talones.

—¿Por qué te llegan tanto?

—Somos de ir al ataque, con mucha gente. Cuando quedamos descompensados me toca estar atento para salir a cortar. Igual, en 5 partidos sólo sufrí 3 goles en contra.

“Con Huracán tendremos que estar atentos con Scalco, con quien jugué de compañero, y los otros delanteros que son peligrosos. Es un rival con muchas variantes”.

Por su parte, Hernán Herrera lleva 3 cotejos seguidos defendiendo el arco del “Globo”.

“Mis compañeros me recibieron muy bien y estoy trabajando mucho. Noto un cambio más en el ritmo de juego, algo más de velocidad y de físico, con jugadores más experimentados y roce en categorías superiores”, señaló.

“Trato de adaptarme lo más rápido posible para poder ayudar a mis compañeros cuando me toca atajar”.

—Estás reemplazando a un histórico del club.

—Ezequiel (Alonso) es un gran arquero y mejor compañero. La competencia es dura, pero a la vez muy sana.

“En lo personal soy muy exigente conmigo mismo. En Huracán subí un escalón, por eso mi compromiso es con el trabajo diario y tratar de superarme”.

—¿Cómo definirías a Stefanof?

—Como uno de los mejores arqueros que tenía la liga suarense. Por algo estuvo mucho tiempo peleando campeonatos con Unión. Es un gran arquero.

—¿Cómo imaginás este partido?

—Con ambos equipos buscando el triunfo. En la ida empatamos, pero siendo locales vamos a buscar los 3 puntos.

Todas las casacas que defendieron

Stefanof. Arrancó en La Armonía, luego pasó por Bella Vista, Pacífico de Cabildo, Sansinena, Unión (T) y otra vez en el cuadro de La Loma.

Herrera. Tiene 24 años e hizo inferiores en Temperley, Lanús y Tristán Suárez, donde firmó su primer contrato en 2015. Luego jugó el Federal B en San Martín de Mendoza (2 años) y en 2018 en Racing de Carhué.

Probables formaciones

-Huracán: Hernán Herrera; Franco Antognoli, Leandro García, Nicolás Orellana, Eric Lischeske; Maximiliano Ciarniello, Damián Fernández, Emanuel Gonzalía, Leonel Navarro; Brian Scalco y Agustín Trotta. DT: Gustavo Echaniz.

-Bella Vista: Juan Manuel Stefanof; Gastón Cansina, Juan Ignacio Lebbad, Julio Lezcano, Nicolás Pacheco; Lucas Machain, Mariano Sacomani, Diego Delmastro, Gonzalo Achares; Lucas Martínez y David Boquín. DT: Marco González.

-Hora de inicio: a las 17.

-Árbitro: Fernando Márquez.

-Cancha: Tiro Federal.