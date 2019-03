“No hay ni un buque nacional cruzando los mares”

El secretario general de los Patrones de Cabotaje, el capitán Julio González Insfrán, secretario general de los Patrones de Cabotaje, denunció el total estado de abandono en el que se encuentra la marina mercante de nuestro país y aseguró que, por esta circunstancia, el fisco se pierde un negocio de u$s 1.000 millones por no transportar el 10% de la carga de ultramar y el 30% de lo que se mueve por la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Julio González Insfrán tenía previsto disertar sobre éste y otros temas en nuestra ciudad el viernes pasado, pero por cuestiones organizativas, su charla –organizada por la asociación sin fines de lucro Vidasur, cuyo presidente es Omar Gadea-- fue postergada sin fecha aún de realización.

“Nosotros entablamos una fuerte lucha para recuperar la marina mercante de nuestro país. El 100 por ciento de la mercadería que ingresa a nuestro país es transportada por barcos extranjeros. De ese modo hemos perdido el valor del flete, porque se lo lleva el extranjero. También hemos perdido la logística del transporte de nuestros productos, por lo tanto ni siquiera podemos regular los costos”, agregó quien fuera capitán fluvial en remolcadores de empuje.

González Insfrán es, desde hace poco más de 5 años, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo y, a su vez, presidente de Navegación Interior para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte (ITF).

“No tenemos políticos capaces. Nos imponen modelos económicos que no contemplan estas cosas, porque no convienen. Los extranjeros están haciendo un negocio redondo en nuestro país y no nos damos cuenta, o no se quieren dar cuenta de lo que significa la industria naval, la cantidad de fuentes de trabajo que podría generar y el ahorro de divisas que se pudieran conseguir. Pero prefieren comprar los barcos a China porque salen más baratos antes de fabricarlos acá”, opinó.

González Insfrán confió en que “el desarrollo tecnológico nos va a llevar a la liberación en todo sentido y al desarrollo personal de cada una de nuestras familias. El concepto que tenemos que tener claro es que el hombre vive de su trabajo, progresa con su trabajo y generar trabajo significa tener industrias, tener desarrollo”.

Según el gremialista, tras la muerte de Perón se aceleró el proceso de desmantelamiento del sector.

“En los últimos 20 años se profundizó este proceso de desguase de la marina mercante. En la década del 70 nosotros teníamos flota y fabricábamos barcos. Después de la muerte de Perón de aceleró el proceso de desmantelamiento hasta llegar a este punto, en el que no hay ni un buque nacional cruzando los mares. Y no veo que haya solución a corto plazo”.

Y añadió: “Este gobierno ya demostró que no le interesa este tema y por eso apostamos a que las próximas generaciones de políticos entiendan la problemática, porque no me caben dudas que, de solucionarla, traerá muchísimos beneficios al país. Acá se debe concientizar a la clase política, porque la Argentina siempre vive historias cíclicas. Este modelo ya está agotado y no lo digo por este gobierno, sino también por los anteriores”.

Según datos del sector, la Argentina produce 450 millones de toneladas de carga por año y sólo por el puerto de Rosario, el citado como ejemplo por González Insfrán, salen 100 millones y entran 4.400 busques de ultramar.

“Ninguno es de fabricación nacional. Si tuviéramos una política que permita que solo el 10% sean de bandera argentina, tendríamos 440 busques de ultramar que en promedio cargan 40.000 toneladas cada uno. Hoy el flete a China vale u$s 47 la tonelada, si se transportan 440 busques son más de u$s 827 millones”, estimó González Insfrán.

En el caso del transporte por ríos, por la hidrovía Paraná-Paraguay hoy se despachan unos 21,5 millones de toneladas.

“Si el 30% de la carga se trasladara en navíos celeste y banco, unas 6 millones de toneladas a 20 dólares la tonelada, serían unos 120 millones de dólares por año. Si el Estado recauda el 10% en impuestos, el ingreso genuino sería de 12 millones de dólares”, agregó.

Según González Insfrán, otro tema que debería lograr el Estado es hacer más eficiente es el desarrollo portuario para poder exportar la producción bonaerense.

“Buenos Aires produce muchísimas mercaderías que no tienen salida. Sin ir más lejos, el puerto de La Plata no existe prácticamente porque no tiene finalizada la obra en la Ruta 6. No existe logística para sacar la carga nacional y con eso se originan mayores costos, que en un mercado competitivo terminan siendo negativos para el país”.

--¿Porqué cree que la clase política no entiende su proyecto?

--Hay mucha ignorancia, pero también intereses. A muchos no les conviene que la marina mercante argentina funcione a pleno. Y la sociedad vive de espaldas al mar. Casi nadie sabe que ya no existe la marina mercante en nuestro país ni para que sirve.

“No entienden que es una herramienta muy útil para el comercio exterior y que generaría el ingreso de divisas puras al país. En vez de pedir plata prestada, podríamos solucionar la cuestión aumentando la producción”.

Charla postergada

