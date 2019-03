En fotos: así quedó Nebraska tras las inundaciones

Fuertes lluvias sobre el suelo congelado causaron evacuaciones junto a ríos crecidos en Wisconsin, Nebraska y otros estados del centro de Estados Unidos, al tiempo que nevadas y vientos fuertes cerraron caminos en Dakota del Norte.

En Nebraska, las rápidas crecidas cubrieron caminos, forzaron evacuaciones y generaron temor en los ganaderos por sus animales.

Las inundaciones se han producido "atascos de hielo", un fenómeno que se desata cuando un río cubierto de hielo sufre una crecida repentina, ya sea por agua de lluvia o por el deshielo, elevándose rápidamente y rompiendo el hielo en grandes bloques, que son arrastrados.

We walked about 1/4 mile around ice like this to get to the river. There are acres of it piled in the trees and on the road. #nebraskaflooding #icejam #Nebraska #ice pic.twitter.com/xD2CrsBMtw