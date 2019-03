Holanda: un muerto y varios heridos tras un tiroteo en un tranvía

Un personas murió y varias resultaron heridas hoy tras un tiroteo en un tranvía en Utrecht, Holanda.

"Se registró un tiroteo en la plaza 24 Oktoberplein en Utrecht. El incidente tuvo lugar a las 10:45. Varias personas resultaron heridas", aseguró la Policía de Países Bajos, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Según los efectivos, "podría tratarse de un ataque terrorista" y por el momento se registró un muerto.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.