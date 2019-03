Custodia y preservación para un recurso natural limitado

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

“Todo este verano, como años anteriores, hemos padecido algunos más que otros, de la carencia de agua de red”, según expresa el informe de la ONG Gaia.

“Recordando cuando se privatizó la empresa de Aguas Corrientes por ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.), se consideró que mejoraría el servicio pero no fue así. Los problemas de suministro de agua en nuestra región continuaron y se profundizaron”.

“¿Será que no hubo inversión para mejorar el servicio? ¿O tal vez aumentó el consumo del vital elemento en la región y no llega el caudal suficiente a nuestra ciudad? ¿No se ha analizado utilizar el agua de los surgentes como otro recurso ya que hay varios pozos en esta zona? Son preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuestas”, dice Gaia.

“Es también cierto que algunos usuarios desaprensivos, como consecuencia de la facturación del servicio en función del valor inmobiliario de la propiedad, tienen una actitud abusiva, lavando veredas, coches, jardines, llenando piletas. Son indiferentes a este problema”.

“No hay actitud solidaria con el otro, seguramente es un tema que debería analizarse para saber cómo revertirlo”.

“Tampoco hay que dejar de lado el consumo exagerado de empresas y fábricas de la región que lamentablemente usan el agua potable para su normal funcionamiento. Esta cuestión también tendría que estudiarla la empresa ABSA”, se agregó.

“Es sabido que el agua potable apta para el desarrollo de la vida no es ilimitada. El agua es sinónimo de vida, realidad biológica irrefutable. El organismo humano necesita nutrirse con líquidos, siendo el agua el intermediario transportando las sustancias activas y alimenticias a los diversos órganos”.

“Una gran proporción del planeta está cubierto por agua (75%), del cual el 97% es agua salada no apta para el consumo, el 2% está congelada en los polos y solamente el 1% restante es el agua que consumimos, que nos proven ríos, arroyos y deshielo de las montañas y Sierra de la Ventana en nuestro caso”.

“En este siglo aumentó la población en el planeta cuadruplicándose, en tanto el consumo del agua por 9 y el uso industrial por 40”.

“En nuestro país aún una de cada tres personas carece de agua de red. Por lo tanto, debemos reconocer que este bien debe ser preservado y custodiado”.

“La tarea de cuidar el agua no es sencilla, ya que hay falencias tanto del lado del consumidor como de quien suministra este recurso”, se afirmó.

Para considerar.

Datos compartidos por la organización ambientalista.

En todos los órdenes. La OMS (Organización Mundial de la Salud) en su guía de calidad del agua potable (publicada en 2006) emite las siguientes consideraciones: “El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un abastecimiento satisfactorio: suficiente, seguro y accesible. La mejora del acceso al agua de consumo humano puede proporcionar beneficios tangibles para la salud. Se debe hacer el máximo esfuerzo para lograrlo y sea tan segura como posible”.

Otro aporte. Dice el doctor Peter Sand en su “Lessons leamed in global Environmetal Governance”: “Nuestra generación cargará con una responsabilidad sobre el futuro del planeta más grande que la que haya tenido cualquier generación anterior. Primero, tenemos un mejor conocimiento, hemos logrado el acceso a una riqueza de información científica sin precedentes y a una creciente capacidad de análisis y predicción. Segundo, podemos actuar mejor, hemos acumulado suficiente experiencia tecnológica e institucional para realizar las acciones internacionales necesarias”.

Reflexión. “¿Podrá ser así, como dice Sand? Sabemos que debemos preservar el agua. Ese es el desafío de esta generación y habrá que ponerla en marcha para beneficio de todos”.