Las sanciones que pidió el fiscal para dos exfuncionarios por la muerte de Daiana Herlein

El fiscal Gustavo Zorzano pidió sanciones para dos exfuncionarios en el quinto día del juicio oral y público por la muerte de Daiana Herlein.

Pidió una pena de 5 años para el exdirector de Parques Municipales, Marcelo Caramelli, por "homicidio culposo". Además, inhabilitación a cargos públicos por 10 años y $ 12.000 de multa por "omisión de tareas".

También solicitó por "omisión de tareas" una multa de $ 12.000, 100 horas anuales de tareas comunitarias e inhabilitación a cargos públicos por un año para el extitular de la Agencia Urbana municipal, Marcelo Lenzi.

Por otro, pidió la absolución para el exdirector de Parques Municipales Oscar Abraham: La jueza María Laura Pinto accedió a su pedido.

El abogado de la familia de Daiana, en tanto, solicitó lo mismo que el fiscal para los tres acusados. Y el defensor de Lenzi pidió la absolución para su defendido.

Según dijo el fiscal en sus fundamentos, "Daiana murió como consecuencia del impacto de un árbol podrido que no podía estar en ese lugar porque era peligroso y hasta ese momento no se hizo nada para que eso no pase".

Zorzano explicó que buscaron al responsable de ese delito en la Municipalidad porque "es la dueña de ese lugar [Parque de Mayo]".

"Caramelli estuvo 7 años en la gestión y en todo ese tiempo no tomó la decisión de ocupar ese cargo de Director de Parques. Y todo eso lo hizo para no resignar poder", aseguró.

El fiscal también detalló que "Lenzi sabía que había un informe sobre el problema del arbolado; le correspondía comunicarlo y no lo hizo".