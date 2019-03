Joanna Picetti, la mujer que interrumpió el discurso de Macri

Joanna Picetti entró al recinto e interrumpió varias veces el discurso del presidente Mauricio Macri, que este mediodía inauguró el 137° período de sesiones ordinarias del Congreso.

El mandatario estaba hablando ante la Asamblea Legislativa hasta que se vio sorprendido por los gritos de Picetti, dirigente que integraba la lista de candidatos a diputados de Cambiemos pero no pudo asumir por "inhabilidad moral".

"Por favor, diputada, por favor", le pidió Gabriela Michetti.

Luego agregó: "Me dicen que usted no es diputada, podría retirarse del salón. Por favor, se puede retirar. En este reciento solo puede haber diputados y senadores. Silencio y si usted no es diputada tiene que salir del recinto".

Picetti estaba en la entrada al recinto pero ante la advertencia de Michetti redobló la apuesta y se ubicó más cerca del jefe de Estado.

Quedó a mitad de camino en las bancas que ocuparon los diputados del Frente para la Victoria y desde allí dijo: "Soy diputada electa, puedo estar acá".

Michetti le contestó: "La Asamblea es para diputados y senadores en funciones, no electos".

Pese a todos los pedidos, Picetti se quedó escuchando el discurso de Macri.

En un momento, el mandatario giró y le preguntó al presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó: "¿Quién es?". Y el legislador le dijo el nombre.

Por qué no asumió

La Justicia le impidió a Picetti que asumiera su banca de diputada nacional por una denuncia presentada en su contra por supuesto maltrato contra sus hijos.

"Fui sobreseída en 2013 por inexistencia de delito, no porque se archivó o faltaron pruebas. Fueron a buscar algo tremendo de mi historia personal, que es de mucho sufrimiento y muy dolorosa, y que se haya usado esto para hacer daño a una persona no lo voy a permitir", dijo en su momento mientras reclamaba públicamente que la dejaran asumir. (Infobae y La Nueva.)