Cómo jugó Olimpo para David Vega. ¿Coincidió con La Nueva.?

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Olimpo inició el año venciendo 1-0 a Agropecuario y el nuevo desafío de La Nueva. arrancó light. El elegido fue el capitán David Alejandro Vega, quien con una sonrisa de “ganamos y no me importa nada” aceptó analizar, línea por línea, al conjunto aurinegro, aún sabiendo que, en algunos casos, su opinión no coincidió con la de este cronista.

La defensa

Vega: “La vi muy bien, concentrada. Felicité a los cuatro del fondo por la seguridad que transmitieron. Era un partido difícil, con grandes diferencias de presupuesto entre un equipo y otro. Sin embargo, la defensa aguantó y anuló a los más rapiditos de Agropecuario”.

LN: “No hubo desatenciones ni errores incomprensibles como para que peligre la caída del arco defendido por Fermín Holgado. Los centrales (Orozco y Salvador Sánchez) se complementaron bien para no darle aire ni ideas los dos delanteros rivales y sus rendimientos crecieron cuando el volante tapón (Manuel De Iriondo) se retrasó y se metió entre ellos para defender el 1-0. El punto débil sigue siendo el lado de Iberbia, a quien constantemente le hacen el 2x1.

El medio

Vega: “Por momentos no estuvimos precisos, pero si muy metidos. Aunque no hayamos estado finos, la idea era no tener dudas, porque donde dudaste el rival te cocina. Cuando no se pudo jugar, metimos. Donde hay uno de ellos tiene que haber tres nuestros; es así y hay que entenderlo de esa manera”.

LN: “A los volantes le costó poner la pelota al pie y la ansiedad arrastró las ideas. Cada vez que recuperó el balón hubo rápida transición del medio hacia arriba, aunque nunca agarró mal parado al adversario. Hubo un exceso de centros, muchas veces innecesarios. Sí observé orden táctico, aplomo y la voz de mando (experiementada y necesaria) de De Iriondo. Es el primer partido con Broggi de DT, paciencia...”

La delantera

Vega: “Los dos (Axel Rodríguez y Vidal) hicieron un gran sacrificio. Pusieron ganas, fueron a todas y no se esconden cuando la pelota más quema. Son chicos del club y me pone muy contento que tengan esta posibilidad. Gallegos entró bien, con actitud y coraje”.

LN: “Vidal empezó rompiendo líneas y después su tarea se diluyó; y Axel nunca encontró ese espacio que todo 9 necesita para el gol. Los buscaron mucho por arriba y no es el fuerte de ninguno de los dos. Igual cumplieron, se desdoblaron y se sacrificaron”.

La cinta de capitán

Vega: “El técnico me dio esa responsabilidad porque desde que llegó me brindó su confianza y se apoyó en mí. Para mi es un orgullo. Este es un plantel joven, y la cinta, tranquilamente, la podrían estar llevando Iberbia, Graciani, Lazo o De Iriondo, los otros jugadores de experiencia. Acá el más importante de todos es el equipo”.

LN: “Merecídisimo reconocimiento. El “Chori” es el referente máximo del plantel, dentro y fuera de la cancha. Conoce la interna del club como nadie y a sus 38 años es el ejemplo de muchos de los pibes que él vio crecer dentro de la institución.”

¿Cuántos puntos faltan para zafar?

Vega: “No quiero pensar en eso. Se ganó un partido importantísimo para seguir creyendo en nosotros. Quedan 11 finales y las tenemos que jugar con la cabeza, con el corazón y con el alma”.

LN: “Si Olimpo logra ganar un partido de visitante, va a liberar completamente las tensiones. La llegada de Marcelo Broggi renovó el ánimo, cambió varias caras largas y consiguió un conformismo general”.