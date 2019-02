Moto GP: Yamaha presentó la flamante unidad para el Mundial 2019

Un lujoso hotel de Indonesia fue el escenario donde el equipo Monster Energy Yamaha Moto GP desmanteló las nuevas y flamantes unidades Yamaha YZR-M1 2019, con las que el italiano Valentino Rossi y el español Maverick Viñales competirán en el mundial de motociclismo.

“La Bestia”, así se denomina a la nueva máquina con la que "Il Dottore", próximo a cumplir 40 años, intentará batir al poderoso equipo Honda HRC, ahora tripulado por la dupla española Marc Márquez y Jorge Lorenzo, ambos campeones del mundo innumerables veces en la especialidad.

En cuanto al diseño estético de la moto, predomina el negro de la bebida energizante que patrocina al team, que aún así mantiene el clásico azul de Yamaha pero en menor medida que años anteriores.

"Es la primera vez que podemos mostrar nuestro paquete completo para la nueva temporada y, lo más importante, este evento indica que el inicio de la pretemporada está cerca. Me he tomado un poco de tiempo para relajarme y entrenar estos últimos meses. Pero, como los fanáticos, casi siempre he estado esperando para comenzar la nueva temporada”, contó Rossi.

“La próxima prueba en Sepang es muy importante, porque es la primera oportunidad para que el equipo se reúna para probar todo lo que Yamaha ha estado trabajando durante el invierno. Nuestro desempeño mejoró hacia el final de la temporada pasada, pero queremos y necesitamos dar algunos pasos más importantes, por lo que necesitamos ponernos a trabajar", agregó.

El próximo miércoles, tanto Rossi, quien afrontará su séptima temporada con la marca, como Viñales, podrán probar por primera vez a la nueva moto, puesto que comenzarán en Sepang los ensayos de pretemporada. En tanto, el campeonato mundial se iniciará el 10 de marzo en Qatar.