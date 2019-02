Speedway: Nicolás Covatti volvió a reinar en el Héctor Evaristo Plano

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Se repitió la película, por cuarta vez en la temporada. En consecuencia, la saga se encamina a un prematuro y por demás predecible desenlace.

La intachable actuación de Nicolás Covatti anoche, en la quinta cita del Campeonato Internacional de Speedway 2018/19, inevitablemente desvanece todo tipo de esperanza en lo que a parejo y atractivo espectáculo respecta.

El pringlense volvió a arrasar (ganó las cuatro finales disputadas), sin baches ni grises en su performance, y a cosechar una velada perfecta (21). Una postal que, a juzgar por lo ocurrido en todas las programaciones, ya conocemos de memoria.

Mirá la final de la quinta fecha del Campeonato Internacional

Los denodados intentos de sus rivales, puntualmente de Facundo Albín (quedó a 6 puntos de Nico) y Fernando García, las otras dos banderas nacionales en el viejo continente, podrán inquietar en algunos pasajes pero resultan insuficientes.

Nuevamente, el Indio y Coty, que de ostentar un mejor medio podrían acortar un poco la brecha competitiva con Nico, debieron conformarse con los restantes escalones del podio en la prueba central de 500cc.

Paradójicamente, y valga el juego de palabras, el piloto más espectacular y aclamado por el fiel público es quien altera el grado de espectacularidad en pista.

No es para menos, si a la estadística nos aferramos, hablamos de un piloto como Covatti, que completó casi 80 competencias oficiales en una temporada, contra otros que apenas registraron (y no todos) tres carreras.

No obstante ello, y basándonos en ese dato, no deja ser valorable la actuación de la comitiva argentina, representada por grandes y jóvenes valores como Lucas Torresi (culminó 5° en la final), Eber Ampugnani (rompió en la semifinal), Cristian Zubillaga, Alejandro Polenta y compañía; quienes continúan en la curva ascendente.

Otro que también transita de menor a mayor en este ciclo es el polaco Mariusz Fierlej, quien por fin logró un parejo y regular andar en el lote puntero (al igual de García y Albín, primereó a Covatti en alguna serie).

Finalmente, el foráneo (llegó aquí con 16 meses de inactividad por una fractura de cadera) completó su primera final en suelo bahiense, con un 4° y meritorio lugar. ¡Buen trabajo!

Que Covatti sea de otra categoría y que parezca imposible correrlo, no debe empañar algunas cuestiones elementales del espectáculo: la posibilidad de apreciar el talento de un piloto de elite como el pringlense y la supervivencia de la actividad para el desarrollo y crecimiento del pequeño pero valioso semillero.

Veamos el vaso medio lleno. No hay que olvidar que, hacia fines de octubre, nadie hablaba de la existencia de un nuevo certamen internacional en nuestra región.

El podio

Nicolás Covatti:

“Estoy muy contento, porque el rendimiento de la moto y mi actuación fue muy bueno. En un momento se complicó la noche con el piso, de hecho cuando me preguntaron pedí que la pasen, porque debemos cuidar la integridad de los chicos. Tras que no somos muchos pilotos, tenemos que cuidarnos. Después se vio el espectáculo, cuando la pista quedó buena”.

“La moto respondió muy bien, tuvimos que salir muy afuera a buscar grip y no tuvimos problemas con eso. Hoy ya me sentí a pleno, pude transitar con confianza por cualquier lado, que era lo que estaba buscando. Trataré de seguir de esta manera, porque es lo que me sirve para encarar el año en Europa”.

“Creería que haré un viaje relámpago para estar en la continuidad del campeonato (regresa el 13 a Europa). No queremos descuidarlo, trabajamos para ésto y sería una lástima dejarlo ahora. No habría problemas en hacerlo, trataremos de acomodarlo”.

Facundo Albín:

“Fue una noche complicada en todo sentido. No pudimos encontrar la moto, ya que tuvimos muchas complicaciones con el motor que lo habíamos hecho nuevo. Además, la pista se puso difícil en un momento, porque estaba muy seca. Después se pasó la máquina, cambió el grip, se puso muy traccionadora y mejoró mucho.

“Largué bien, pero se complicó un poco porque se abrieron todos. Pude meterme por el medio y traté de seguir a Nico (Covatti), que va rapidísimo. Es un piloto que tiene cien carreras, contra diez que tengo yo. Se nota la diferencia de nivel, con todos. Pero eso no deja de ser lo que uno es. Me llevo el afecto de la gente, que es lo que más me gusta”.

Fernando García:

“La final fue difícil, porque a los chicos que están a nivel europeo cuesta mucho correrlos y ganarles. Pero bueno, vamos a trabajar duro durante la semana para ver dónde podemos llegar a mejorar para la fecha que viene.”

“Me faltó un poquito de todo. Puntualmente no sé decirlo ahora, necesito ver los videos y pensarlo en frio para ver qué solución le podemos dar. Pero en general, la noche fue positiva; tuve un par de maniobras buenas y salieron buenas carreras”.

Gran espectáculo

Como es costumbre, las categorías teloneras volvieron a deleitar al público con un gran aperitivo de competencias, tanto en las finales como en las pruebas preliminares.

En el 200cc, el olavarriense Rodrigo Mensi alcanzó su segunda victoria de la temporada, tras dominar la prueba central sobre el casarense Julián Sogorbe y el bahiense Nicolás Gómez.

“Vengo bien, ya que fue mi segunda victoria en el campeonato. La final no fue complicada, porque pude largar bien y tomar la punta de inmediato. La pista estaba muy linda, eso me permitió hacer todas las vueltas bien redonditas. Creo que quedé bien perfilado para poder ir por el título”, contó.

Previamente, en el 50cc Mayores, un nuevo nombre se inscribió como victorioso en el presente certamen. Se trata del oriundo de Trenque Lauquen, Francisco Urquizu, quien pudo quebrar la resistencia del tandilense Lautaro Casares y el bahiense Nicolás Torresi.

“Es la primera vez que gano; las otras cuatro veces fui segundo. La final fue una carrera complicada, porque a pesar de largar bien, fue muy difícil ganarle a Torresi. Si me pasaba en la última curva, me ganaba. De haberla perdido no pasaba nada, porque ya estoy acostumbrado a salir segundo. Además, yo solo quiero divertirme”, confesó.

Finalmente, en el 50cc Menores no hubo sorpresas. Por quinta vez en el campeonato, el casarense Joaquín Félix impuso su chapa de campeón, esta vez sobre olavarriense Thiago Mensi y el puanense Agustín Kreder.

“Pude largar bien y doblar entre los primeros. Después pude tomar la punta y girar bien rápido, tratando de llegar a la bandera a cuadros lo más rápidamente posible. Estoy contento, porque sigo invicto este verano, después de haber sido subcampeón del invernal por haber faltado a una fecha. Es un gran avance”, detalló.