Un hombre denunció haber sido golpeado salvajemente por policías

Un hombre que anteayer se resistió a su desalojo de una vivienda en el barrio Rosendo López, denunció hoy haber sufrido apremios ilegales por parte de personal policial de la comisaría Cuarta.

El denunciante Mario Alberto Carrizo (56) relató en Fiscalía General que una mujer policía y un efectivo varón de la seccional de Villa Mitre lo "empujaron contra la pared y me empezaron a golpear".

La presunta agresión se produjo en un domicilio de San Lorenzo al 3000, en donde los uniformados se presentaron para dar cumplimiento a una orden de exclusión emitida por el juzgado de Familia Nº 3 local respecto de Carrizo.

"Me dieron muchas piñas adentro de mi casa. Después me esposaron y, estando tirado en el piso, me patearon el pecho. No sé cómo se llaman estos policías, pero sé que son de la comisaría Cuarta", afirmó Carrizo en su denuncia.

"Cuando llegué a la comisaría Cuarta, otros dos policías más jóvenes me agarraron fuerte del cuello como para ahorcarme y con una mano me levantaban y me bajaban. Me dieron chirlos fuertes con las manos abiertas en la cabeza y en la cara", acotó.

"Me desvanecí porque ya estaba mareado, y me echaron un balde con agua en la cabeza. Me agarraron de los pelos y me levantaron", completó la supuesta víctima del ataque.

Producto al parecer de la paliza, Carrizo presenta hematomas alrededor del ojo izquierdo y derrame de sangre en ese órgano.