En números y apostillas: lo que dejó la tercera fecha del playoff de Midget

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Dado el contexto por el que atraviesa el Campeonato Estival “Elio Pérez” 2018/19, cómo no esperar noches como la del viernes, con vertiginosos espectáculos y polémicas de todo tipo; muchas de ellas prestándose al típico debate entre semana en cada uno de los talleres.

La tercera función del playoff ofreció un nuevo ganador, el decimotercero en lo que va del ciclo (ver adelante); consagración victoriosa que estaba al caer, si analizamos la estadística personal del propio protagonista en el actual certamen.

Hablamos de Luciano Vallejos, el líder del tramo regular (le lleva más de 20 puntos a Fernando Caputo), el piloto con más podios (8) y más carreras ganadas hasta el momento (15). Vaya si ello no era sustento necesario para merecer el triunfo...

Junto a Claudio Roth, Lucho (recibió un flamante reloj CAT gentileza de Joyería Gasparini) nos deleitó con la carrera más espectacular y emotiva de la temporada en instancias de semifinales, momento donde se produjo uno de los sucesos más controversiales de la noche (ver aparte).

Cómo será de impredecible este Midget, que, en ese pasaje, Luciano Franchi, el mismo que ocupó el segundo escalón del podio y que trepó nuevamente a lo más alto del playoff, estuvo a escasos segundos de cargar su unidad al trailer.

El mini certamen que definirá al nuevo campeón está que arde. Con 81 puntos en juego, y un panorama tan cambiante fecha a fecha, la ecuación continúa siendo indescifrable...

Se puso picante

Desde hace un puñado de programaciones, la instancia de semifinales nos viene regalando jugoso material para el análisis deportivo. Y lo ocurrido en la última de las cuatro disputadas el viernes, no fue la excepción.

La "fiesta" se desató tras abortarse el tercer intento de largada, momento en que Luciano Franchi dañó su unidad (rompió un amortiguador trasero) tras toparse con Federico Hidalgo.

A su vez, detenida la prueba, se produjo un toque entre Axel Garabán y Gastón Pérez en el ingreso a la recta principal, que obligó a este último a sumarse al "garage" de las reparaciones.

Cumplidos los tres minutos de su cuenta personal, "Pomelo" logró recomponer con éxito su unidad y regresar a la pregrilla; no así el cabildense, quien pese a solucionar la rotura fue excluido por técnica (Garabán vio la roja).

"La técnica se equivocó en excluirnos. El Mono cortó una rótula, la cambié y armé como siempre lo hago. Miraron el arreglo y dijeron que si no colocaba un suplemento, con un tornillo apretado, no podía seguir. Desarmé, puse el tornillo y nos dejaron afuera porque no nos dio el tiempo", contó la Cotorra.

"Cuando empezamos a trabajar, ya estaba corriendo el reloj. Y ese tiempo era el de Franchi, no el nuestro", indicó el Mono.

“Nos tomamos unas mini vacaciones”

Tras dos fechas de ausencia, el ex bicampeón, Mariano Pérez, retornó a la competición el pasado viernes, y con buen suceso, considerando que, luego de ganar la prueba prefinal, formó parte de la finalísima de la noche, donde arribó 8°.

Previo a la decimoquinta fecha, en el ambiente se especulaba con un posible parate del ex Caballero Rojo, quien, a pesar confirmar que analizó esa posibilidad, decidió volver a la actividad en el presente ciclo.

“Paramos por un problema de motor, ya que solamente anduvo bien y sin problemas en cuatro fechas. La sucesión de roturas y mal gasto de plata, nos llevó a hacer el parate. Pero acá estamos”, explicó Mariano.

"Nos tomamos unas mini vacaciones, que casi prolongamos hasta el invierno. Pero apareció Juan Carlos Bertolini con un motor nuevo y nos pusimos de acuerdo para terminar el campeonato. Hay que acomodarlo un poco al chasis y ver dónde transmite la potencia”, cerró Mariano.

De mal en peor

No es común ver a Esteban Mancini en esta situación, lejos de los primeros planos como consecuencia de tantos infortunios.

El medanense no da pie con bola en lo que a confiabilidad mecánica respecta. Y si bien, sobre el cierre de la regular, pareció recuperar el sólido y eficaz andar de las últimas cuatro temporadas, el inicio del playoff trajo consigo nuevamente los fantasmas.

En la primera del mini certamen, la unidad amarilla N°2 no logró largar la prefinal por la rotura de una bujía; y el viernes, tras padecer una merma en la serie, lo dejó a pie la transmisión.

“Otra fecha de mala suerte. Lamentablemente, nos sale todo al revés. ¿Qué fue lo primero que pensé en el momento? Te digo la verdad?…No, mejor no te lo digo”, lamentó por dentro el Patito, quien debió largar en la primera semifinal.

“No hubo nada que hacer. Tengo mucha bronca. Están pasando todas las cosas que nunca nos pasaron. Este año se nos rompe todo, una cosa de locos. Ya en la serie el auto tuvo problemas con el distribuidor, y ahora con el diferencial. Habrá que esperar la próxima y seguir luchándola. Quedan tres fechas y no vamos a bajar los brazos”, agregó Esteban, undécimo en el playoff, a 31.50 puntos de Franchi.

¿Se despidió de la pelea?

Si las chances de título de Mancini están en jaque, qué decir sobre las aspiraciones de Roy Altamirano, último en el mini certamen y a 49,75 puntos del puntero.

Tras ingresar por la ventana a la definición, el Gatito se mostró ilusionado y esperanzado en poder dar vuelta la página e iniciar un nuevo campeonato, sin tantos contratiempos y con mayor regularidad en puestos de vanguardia.

Pero, desafortunadamente, lejos de revertir el panorama, el menor de la dinastía continúa inmerso en un pantano que, fecha a fecha, parece absorberlo cada vez más.

Apenas tres puntos logró sumar Roy en dos fechas, tras ser excluido en ambas oportunidades; primero por una doble infracción en la largada de su serie y, el pasado viernes, por ir al trompo en la tercera semifinal y causar la deserción de Lucas De Acharán.

“Desde adentro del auto vi que Fernando Caputo me apretó un poco. Después intenté pasarlo, pero, en el afán de emparejarlo, hice un trompo”, explicó Roy.

“Quedamos muy mal parados en el campeonato. Pero hace rato que venimos mal. No estamos ni cerca, así que habrá que seguir luchando por nada”, contó.

La bronca de Burgos

Llegó al tope de las posiciones, pero la exclusión sufrida en la cuarta semifinal, donde además debió lidiar con una falla mecánica, le impidió sumar unidades y sostenerse en lo más alto.

Sebastián Burgos, ahora ubicado 6° en el mini certamen, deberá archivar lo más rápidamente posible lo sucedido en la segunda fecha del playoff.

“Estoy mal excluido y por eso la bronca. Me apretó Resola (Jonathan) contra la pared, por lo que tengo que levantar para evitar estamparme contra el muro. Teóricamente, al que va por afuera hay que respetarlo”, contó Seba.

“Cuando levanto para no pegarme, García (Luis) me pega desde atrás y termina volcando, y todo porque Resola me viene apretando contra la pared todas las vueltas”, agregó.

“Estoy peleando el campeonato y que me saquen así me da mucha bronca, porque esto se hace con mucho sacrificio y mucha gente alrededor del auto. Estoy enojado y triste por esa decisión”, cerró Burgos.

Números y datos

Con la victoria de Vallejos hijo, ahora son tres los pilotos que adeudan el triunfo que exige el reglamento para poder lucir el “1” en los laterales. Ellos son: Gastón Pérez, Emiliano Urretabiscaya y Roy Altamirano.

A su vez, Lucho constituyó un nuevo récord para el presente Estival 2018/19: un total de 13 vencedores, cifra sin precedentes en la historia de la categoría.

A falta de tres competencias para el telón final, restan disputarse 81 puntos. Es decir, más allá de algunas tendencias marcadas, todavía no estamos en condiciones de confeccionar la hoja de ruta decisiva con los postulantes de cara a la última función.

A tener en cuenta de cara a lo que viene, que Fernando Caputo es el piloto con más triunfos (3) en decimosextas fechas desde que se implementó el playoff. Feti venció en las ediciones 2011/12, 2012/13 y 2014/15. ¿Repetirá el viernes?