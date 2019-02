Federico Beligoy: “No hay nada en contra de Olimpo ni de nadie”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Llamó la atención la presencia de Federico Beligoy, exárbitro internacional y hoy Director Nacional de Arbitraje, en Jujuy, presenciando el encuentro que el domingo empataron 1-1 Gimnasia y Olimpo.

Tal vez a los medios periodísticos que seguimos de cerca el mundo aurinegro nos pareció raro, sobre todo porque en los dos partidos anteriores, frente a Arsenal y Defensores de Belgrano, el conjunto bahiense había sido seriamente perjudicado.

¿Habrá tenido relación con eso la presencia del también actual Secretario General de las tres A (Asociación Argentina de Arbitros), quien colgó el silbato el 11 de mayo de 2018.

En el estadio del “Lobo”, en la Tacita de Plata, algunos allegados a los equipos que disputaron un cotejo clave por la permanencia, pensaron como yo: “Hacer semejante viaje y perderse tres días, curioso, ¿no?”

Sin embargo, en un mano a mano con La Nueva., Beligoy, con respeto y la seriedad que siempre lo caracterizó, despejó cualquier tipo de duda y de sospecha.

“Todos los fines de semana voy a ver a los árbitros, recorro el país cumpliendo mi función. En Jujuy dirigió Leandro Rey Hilfer, apuntado para ser internacional. El fin de semana anterior había ido a observar a Fabricio Llobet (Charaita 1-Sarmiento de Junín 3, por la B Nacional), y antes había estado en General La Madrid y en un partido de menores en la cancha auxiliar de Argentinos Juniors.

“Ando por todos lados, porque hay árbitros buenos y con proyección en todas las categorías, y es mejor si los captamos a tiempo para apoyarlos, valorarlos y apuntalarlos. Eso hago; no me fijo en el partido que voy a ver sino en el árbitro”, señaló el excolegiado, quien pitó 337 partidos en el fútbol argentino.

—Rey Hilfer apunta a ser internacional, pero sólo controló un compromiso en Primera división.

—Dirige muy bien y va a empezar a tener continuidad.

—Olimpo fue perjudicado en dos partidos consecutivos, ¿sabés a cuales me refiero?

—Mirá, recibo y analizó los informes de los 70 partidos que hay por fin de semana. Si pasó algo o no con un árbitro, eso es secreto. No puedo basarme en un hecho puntual ni involucrarme en lo que opinen los clubes. Me debo pura y exclusivamente al arbitraje.

“Las quejas hacia los árbitros son históricas, y las que más preocupan son las tendenciosas. Lo que te puedo asegurar es que en la Argentina el arbitraje atraviesa un excelente nivel”.

—Lucas Comesaña, el árbitro que pitó Olimpo-Defensores, no fue designado para esta fecha de la B Nacional. ¿Fue parado?

—No, dirigirá la Copa Argentina (va de cuarto en Banfield-Juventud Unida de Gualeguaychú, mañana 17:10 en cancha de Quilmes).

—¿Los dirigentes de Olimpo te hicieron llegar personalmente el descontento por el arbitraje de Comesaña?

—Llevo 28 años en AFA y mantengo diálogo con todos los dirigentes del fútbol argentino. Si hablé particularmente con algunos de ellos, no lo divulgo públicamente.

—En Olimpo llegaron a pensar que había una mano negra en AFA que los quería “voltear” sí o sí.

—No hay nada en contra de Olimpo ni de nadie. Sería una locura y no entra en la cabeza de nadie creer que hay árbitros arreglados o “tocados”, estamos en 2019.

“Los árbitros dirigen tranquilos y Olimpo también debe estar tranquilo. Todos nos podemos equivocar, no somo máquinas. Si hay malestar, lo podemos hablar y solucionar. No hay nada raro, estoy del lado de adentro y día a día se están haciendo las cosas mejor de lo que muchos piensan”.